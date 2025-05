ACER presenta una vasta linea di laptop con RTX 50 al COMPUTEX

La corsa all'innovazione nel mercato dei laptop si intensifica con l'arrivo di Computex 2025, dove ACER si posiziona in prima linea presentando una gamma completamente rinnovata di dispositivi portatili. Il colosso taiwanese ha svelato una serie di soluzioni che attraversano diverse fasce di mercato, dalle workstation professionali ai laptop da gaming, tutti accomunati dall'implementazione delle più recenti tecnologie di Intel e NVIDIA: i processori Lunar Lake e le GPU RTX serie 50 "Blackwell".

La nuova generazione di notebook ACER rappresenta un significativo passo avanti nell'integrazione tra potenza di calcolo tradizionale e capacità di intelligenza artificiale. Particolarmente interessante è l'approccio differenziato che l'azienda ha adottato per i vari segmenti di mercato, proponendo soluzioni specifiche che rispondono alle esigenze di gamer, professionisti e utenti alla ricerca di produttività quotidiana con una marcia in più.

Le novità si concentrano principalmente su due linee di prodotto: la serie Predator, dedicata al gaming di alto livello, e la gamma Swift, orientata alla produttività e all'efficienza energetica. Entrambe beneficiano di un importante aggiornamento hardware che le proietta direttamente al vertice delle prestazioni attualmente disponibili nel panorama dei dispositivi portatili.

Il futuro della produttività: la serie Swift con AI integrata

La linea Swift rappresenta la risposta di ACER alla crescente domanda di laptop capaci di gestire le nuove applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Il fiore all'occhiello è lo Swift Edge 14 AI, equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 288V che offre prestazioni NPU fino a 40 TOPS, posizionandolo come diretto concorrente dei MacBook di Apple nel segmento premium.

Questo dispositivo ultra-sottile integra un display OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e certificazione VESA DisplayHDR True Black-600, garantendo una qualità visiva eccezionale per i professionisti della creatività. L'efficienza energetica rappresenta uno dei principali punti di forza, con un'autonomia dichiarata fino a 21 ore, risultato ottenuto grazie all'architettura ottimizzata della piattaforma Lunar Lake di Intel.

Per chi cerca soluzioni più accessibili, ACER propone anche lo Swift Go 16 AI e lo Swift Go 14 AI, dotati del processore Intel Core Ultra 7 258V e pannelli OLED di qualità superiore. Con uno spessore di soli 15,9 mm, questi modelli si rivolgono a studenti, famiglie e lavoratori in mobilità che necessitano di versatilità senza compromessi sulla qualità visiva.

L'innovazione tecnologica si traduce in esperienze d'uso completamente rinnovate.

La vera sorpresa arriva però con la serie Swift X, che include il modello Swift X 14 AI equipaggiato con AMD Ryzen AI 9 365 (Strix Point), unica proposta ACER a utilizzare un processore AMD in questa nuova gamma. Affiancato dallo Swift X 14 con Intel Core Ultra 9 285H, entrambi i modelli integrano la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 per laptop, offrendo potenza grafica dedicata che li rende ideali per carichi di lavoro creativi intensivi.

I display OLED da 14,5 pollici con risoluzione 3K rappresentano il punto forte di questi dispositivi, pensati per soddisfare le esigenze dei professionisti della grafica e del video editing. Naturalmente, l'aggiunta della GPU dedicata incide sull'autonomia, che risulta inferiore rispetto ai modelli della serie Swift standard, ma garantisce prestazioni nettamente superiori in ambito creativo.

Gaming senza compromessi: la rinnovata gamma Predator

Sul fronte gaming, ACER ha presentato il Predator Triton 14 AI, un laptop che combina prestazioni elevate e portabilità in un chassis in alluminio che pesa solo 1,6 kg. La leggerezza non compromette la potenza, grazie all'integrazione del processore Intel Core Ultra 9 288V e della GPU NVIDIA RTX 5070 per laptop, che insieme offrono un'esperienza di gioco di alto livello.

Il display OLED WQXGA+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz non è il più veloce della categoria, ma garantisce una qualità visiva superiore con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Particolarmente interessante è il sistema di raffreddamento che utilizza materiali di interfaccia termica in grafene per una dissipazione ottimale del calore, elemento cruciale per mantenere prestazioni costanti durante le sessioni di gioco prolungate.

Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, ACER propone il Predator Helios Neo 14, dotato di processore Intel Core Ultra 9 285H abbinato alla stessa GPU RTX 5070. Il display OLED da 14,5 pollici con risoluzione 2,8K WQXGA offre tempi di risposta di soli 0,2 ms e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al gaming competitivo.

Il sistema di raffreddamento include la tecnologia proprietaria AeroBlade Metal di quinta generazione e utilizza metallo liquido per gestire al meglio le temperature durante i carichi di lavoro più intensi. L'equilibrio tra prestazioni e portabilità rappresenta il principale punto di forza di questi nuovi modelli Predator, che riescono a racchiudere componenti di fascia alta in form factor sorprendentemente compatti.

In termini di disponibilità, il Predator Triton 14 AI arriverà sul mercato europeo a partire da giugno con un prezzo base di 1.599 euro, mentre il Predator Helios Neo 14 sarà disponibile da agosto a partire da 1.299 euro. Per quanto riguarda la serie Swift, lo Swift Edge 14 AI sarà in vendita da giugno a 1.599 euro, seguito dallo Swift Go 14 AI a luglio (1.199 euro) e dallo Swift Go 16 AI ad agosto (1.299 euro). I modelli Swift X, invece, arriveranno entrambi a luglio con un prezzo di partenza di 1.799 euro.

Questa nuova lineup di ACER dimostra come l'azienda stia puntando decisamente sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei laptop di nuova generazione, seguendo il trend inaugurato da Microsoft con l'iniziativa "Copilot+". L'intelligenza artificiale non è più solo una caratteristica aggiuntiva, ma diventa elemento centrale dell'esperienza utente, influenzando sia le prestazioni che l'efficienza energetica dei dispositivi portatili di ultima generazione.