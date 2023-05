Come saprete, esistono numerosi software utili che richiedono poche risorse sul vostro PC, tuttavia spesso si evita di installarli per non dover gestire una lunga lista di programmi in esecuzione contemporaneamente. Con NordVPN, oltre ad avere una delle migliori VPN con cui proteggere la propria privacy online, avrete anche un password manager, per una protezione crittografata completa senza ricorrere a diversi software indipendenti.

La notizia di oggi è che potrete accedere a uno dei piani di abbonamento di NordVPN con uno sconto del 63%, beneficiando anche di 3 mesi extra, che porteranno a 27 mesi la possibilità di utilizzare quest’ottima VPN a soli 5,99€ al mese. NordVPN non è nota per essere il provider più economico della categoria, ma con questa offerta diventa un’opportunità eccezionale per ottenere un servizio di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Con una vasta gamma di rischi a cui ci si può imbattere oggi online, dalla sorveglianza governativa all’hacking e al furto di dati personali, NordVPN è uno strumento efficace per proteggere la propria identità digitale. I suoi punti di forza, che sommati la rendono tra le migliori VPN del mercato, vanno dall’elevato numero di server a cui ci si potrà connettere alla grande attenzione per la sicurezza dei dati degli utenti, garantita da un sistema di crittografia avanzato.

Da segnalare lo Split Tunneling, una funzione che vi permetterà di scegliere autonomamente quali programmi far beneficiare dell’elevata protezione di NordVPN, per non citare poi il fondamentale Kill Switch, che farà attivare una protezione aggiuntiva per proteggere i vostri dati qualora la connessione si dovesse interrompere per un qualsiasi motivo.

Come anticipato, NordVPN include un ottimo password manager, ma solo se fate l’abbonamento a uno dei piani più premium, che tra l’altro sono quelli meglio scontati. Insomma, quella che è una delle VPN più costose diventa per un periodo di tempo limitato una delle più convenienti in termini di valore complessivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

