ADATA annuncia SE760, un nuovo SSD portatile

ADATA ha annunciato un nuovo SSD esterno, il SE760. Il dispositivo si distingue per un corpo in metallo spazzolato e la sigla del marchio al centro del corpo. È disponibile in due colorazioni: nero e grigio titanio.

Il corpo misura 122.2mm x 44mm x 14mm (L x L x A) e pesa solo 95 grammi, insomma potete comodamente portarlo in tasca.

SE 760 ha una porta USB-C Gen 3.2 che assicura una velocità in lettura teorica di 1GB/s. In linea di massima, un valore quasi tredici volte superiore a quello di un HDD tradizionale.

Il dispositivo è plug-n-play ed è compatibile con Windows, Android, Linux e Mac OS. Oltre a essere veloce SE760 è anche affidabile (non sono coinvolte componenti meccaniche) e silenzioso. La temperatura d’esercizio dovrebbe superare i 35°C.

Questo modello sarà disponibile in varianti da 256/512/1000/2000 GB. Prezzi e disponibilità non sono ancora stati annunciati, ma sappiamo che godrà di una garanzia di tre anni.