SUPER sconto su questo SSD con scocca in metallo! (-22%)

Se trascurate l'attenzione nell'utilizzo e nel trasporto di vari oggetti, potreste trovarvi nella necessità di considerare l'acquisto di un SSD portatile che si distingua per la sua resistenza, riducendo così il rischio di danneggiarlo in caso di caduta accidentale. Il Samsung T7, resistente fino a cadute da 2 metri, rappresenta uno dei migliori SSD portatili in termini di robustezza e affidabilità. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 186,46€ anziché 239,99€, offre un'opportunità conveniente per chi cerca una soluzione sicura e affidabile per le proprie esigenze di archiviazione dati.

Samsung T7, chi dovrebbe acquistarlo?

Proposto in sconto nella versione da 2TB, il Samsung T7 rappresenta il componente di storage ideale per gli utenti che hanno bisogno di avere i propri file a portata di mano, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Con velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, il Samsung T7 supera di gran lunga le prestazioni di un tradizionale HDD, diventando un compagno perfetto per chi deve spostare grandi quantità di dati in modo rapido e affidabile.

Dotato dell'interfaccia USB 3.2 Gen 2, il Samsung T7 garantirà una compatibilità estesa con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo una scelta versatile per gli utenti che lavorano su diverse piattaforme. Inoltre, la robusta scocca in metallo conferisce al dispositivo un'elevata resistenza agli urti, proteggendo i dati anche in caso di cadute da altezze fino a 2 metri.

Per quanto riguarda la sicurezza durante l'uso, questa viene garantita da una protezione con password opzionale e crittografia hardware AES a 256 bit, rendendo l'SSD ideale anche per gli utenti che pongono al primo posto la sicurezza dei propri dati. In conclusione, chi cerca una soluzione di archiviazione esterna veloce, sicura e affidabile troverà nell'SSD Samsung T7 il proprio alleato ideale.

