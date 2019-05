Adata, ecco le novità del Computex. C’è anche un SSD PCIe 4.0

Al Computex Adata ci ha mostrato diversi nuovi prodotti, tra cui un SSD PCIe 4.0 e raffreddamenti AIO, progettati dalla divisione gaming XPG.

Abbiamo fatto visita allo stand di ADATA al Computex, dove abbiamo visto anche le novità del brand gaming XPG. ADATA ci ha mostrato un nuovo SSD esterno SE800 con interfaccia USB 3.2 Gen 2 Type C, in grado di assicurare prestazioni in lettura e scrittura fino a 1000 MB/s.

L’SSD, disponibile in due colorazioni, è certificato per la resistenza alla polvere, all’acqua e agli shock. Tre le capacità previste – 512 GB, 1 TB e 2 TB – in dimensioni di 72,7 x 44 x 12,2 mm.

Allo stand abbiamo visto anche un prototipo di SSD PCI Express 4.0 con controller Silicon Motion SM2267, capacità fino a 8 TB e velocità fino a 4 GB/s in lettura e e 3 GB/s in scrittura. Si parla di prestazioni in lettura e scrittura casuale rispettivamente di 400.000 e 300.000 IOPS.

Per quanto riguarda XPG, l’azienda sta spingendo per rinnovare la propria immagine. Il primo prodotto che abbiamo visto sono le cuffie XPG Precog, ancora in via di affinamento e per questo in arrivo tra agosto e settembre a circa 149 dollari. La novità, secondo i rappresentanti dell’azienda, è la presenza di un trasduttore elettrico per un audio di alta qualità. Presente anche una scheda audio per assicurare un vero surround 7.1.

L’azienda ci ha poi mostrato XPG Levante, una serie di soluzioni di raffreddamento a liquido AIO con ventole RGB “Vento” e pompa Asetek, sempre con LED RGB. Sono dotate di un proprio controller, ma si possono gestire anche tramite i software dei principali produttori di schede madre. Usciranno tra agosto e settembre a 129 dollari.

In arrivo anche gli alimentatori XPG Core Reactor con profondità di 140 mm. Si tratta di alimentatori modulari con potenze tra 550 e 850 watt e un prezzo tra 70 e 120 dollari. Sono accompagnati da una garanzia di 10 anni e saranno certificati anche da Cybenetics oltre che da 80 Plus.

Infine abbiamo visto la tastiera meccanica Summoner, con tasti Cherry MX Silver o Blue/Red. Sarà disponibile all’incirca a 129/139 dollari.