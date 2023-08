L’app di Windows 11 per Cortana ha smesso di funzionare. Come riportato da Windows Latest, l’ultimo aggiornamento dell’app disponibile sul Microsoft Store, il primo dopo anni, non fa altro che “uccidere” l’assistente vocale, lanciato nel lontano 2014 su Windows Phone come risposta a Siri e integrato nei PC Windows a partire da Windows 10.

Dopo aver effettuato l’aggiornamento, aprendo l’app di Cortana si viene accolti da un messaggio che cita “Cortana in Windows as a standalone app is deprecated”, ossia “l’app dedicata di Cortana per Windows non è più supportata”. Il pulsante “Learn More” porta a una pagina di supporto Microsoft, che spiega che l’app sarà abbandonata in favore di Windows Copilot.

Credit: Windows Latest

L’app ha smesso di funzionare su Windows 11, tuttavia per il momento rimane operativa in Windows 10. Anche in questo caso però le cose cambieranno presto: Microsoft dovrebbe dismettere l’app di Cortana per Windows 10 tra poche settimane, almeno stando a quanto riporta una fonte ritenuta affidabile di Windows Latest.

Cortana ha già salutato il Microsoft Launcher per Android e altri software in cui era implementata, ma rimarrà disponibile in Outlook e Teams, anche se non sappiamo ancora per quanto. Se volete seguire il suggerimento di Microsoft e sostituirla con Copilot, dovrete attendere il debutto di Windows 11 23H2; nell’attesa potete provare Bing Chat e l’integrazione di Copilot in Microsoft 365, che permette di velocizzare il lavoro su file Word, Excel e PowerPoint sfruttando l’IA.