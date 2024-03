Copilot sempre più potente, ora crea immagini e canzoni con questi nuovi plugin gratis

Copilot di Microsoft continua ad alzare il tiro aggiungendo tre nuovi plugin al suo repertorio. Questo strumento, semplice ma potente, è ora accessibile su diverse piattaforme, tra cui web, mobile e PC, trasformando il processo creativo degli utenti.

Suno, il primo della lista, si rivolge alle menti musicali. Per immergersi nel mondo della musica generata dall'intelligenza artificiale, gli utenti possono semplicemente fare clic sull'icona Nuovo argomento, attivare Suno nella sezione dei plugin e intraprendere il loro viaggio creativo. Che si tratti di comporre una canzone sulle nuvole o su qualsiasi altro argomento, il plugin Suno di Copilot genera senza sforzo un brano monoverso in pochi minuti. Un piccolo inconveniente, tuttavia, è la necessità di aprire il file audio generato in Microsoft Edge per il download, un inconveniente che potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

Per chi cerca ispirazione visiva, il plugin Adobe Express si integra perfettamente con Copilot. Gli utenti possono attivare questa funzione per creare immagini, loghi o volantini ricchi e dettagliati. Sebbene siano disponibili margini di miglioramento, vale la pena notare che il plugin non richiede agli utenti di aprire direttamente Adobe Express, un aspetto secondario che potrebbe migliorare l'esperienza dell'utente nelle prossime versioni.

L'integrazione di Spotify in Copilot introduce un modo comodo per scoprire artisti, canzoni e testi. Chiedendo a Copilot consigli musicali, gli utenti ricevono risposte immediate accompagnate da link a Spotify. Sebbene il processo sia molto semplice, è essenziale notare che i link attualmente reindirizzano gli utenti alla versione web di Spotify, piuttosto che all'app.

L'impegno di Microsoft per migliorare le capacità di Copilot non finisce qui. L'azienda ha stretto partnership con diverse altre entità, promettendo un afflusso di nuovi plugin nelle prossime versioni.

Con la continua evoluzione di Copilot, gli utenti possono aspettarsi un processo creativo più fluido e versatile a ogni aggiornamento. Rimanete sintonizzati per ulteriori innovazioni da parte di Microsoft per rimodellare il panorama della creatività guidata dall'intelligenza artificiale.