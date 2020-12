Addio CPU Intel 9th Gen, stop alle vendite entro fine 2021

Intel si sta preparando a dire definitivamente addio alle proprie CPU di nona generazione. I processori Intel Core 9th Gen non saranno più venduti al pubblico già dalla fine del primo semestre del 2021 con il termine delle ultime spedizioni previsto per la fine dell’anno prossimo.

Intel ha pubblicato un avviso (Product Notification Change) nel quale ha descritto il proprio piano per il termine delle vendite delle CPU di nona generazione. Le CPU Intel Core 9th Gen non saranno più disponibili all’acquisto a partire da giugno 2021 mentre le ultime spedizioni di chip che hanno raggiunto la fine della produzione è previsto per il 24 dicembre dello stesso anno.

Tra i vari processori che non saranno più prodotti, spediti e venduti troviamo molti ottimi chip come il Core i9-9900K e i Core i3, i5 e i7 basati su architettura Coffee Lake che l’utenza ha apprezzato moltissimo fino a questo momento. Anche molti processori Pentium e Celeron raggiungeranno il capolinea.

Le CPU Core di nona generazione sono alla base anche di moltissimi dei prodotti portatili di grande successo nel 2020, anche se ormai tali processori sono stati rimpiazzati in molti dei laptop e ultrabook con i nuovi chip Tiger Lake.

Intel vuole che le persone acquistino processori più recenti e migliori, quindi ad un certo punto deve mettere fine alla produzione e alla vendita dei vecchi chip. L’interruzione della vendita di processori di nona generazione da parte di Intel non ha ovviamente alcun effetto sui processori già in circolazione che continueranno a funzionare senza alcun tipo di problema.

Per quanto riguarda il mercato desktop, nella prima metà del 2021, Intel dovrebbe annunciare al mondo le proprie CPU basate su architettura Rocket Lake. Non c’è quindi da rattristarsi per la perdita della ormai vecchia, seppur ottima, famiglia di processori Coffee Lake, già rimpiazzata dai recenti 10th Gen basati su Comet Lake.