AK Informatica, disponibili nuovi prodotti AVerMedia per gamer e streamer

Siete degli streamer di videogiochi o state pensando di avventurarvi in questo fantastico mondo? Il noto store AK Informatica ha recentemente aggiunto al suo vasto catalogo diversi prodotti a marchio AVerMedia, una delle compagnie più prolifiche nel campo delle periferiche ed accessori per gamer, che sicuramente potranno fare al caso vostro.

Nel caso partiste da zero, l’AVerMedia Streaming Kit Live Streamer DUO può fornirvi una valida base per iniziare. Proposto a soli 159,90€, il kit comprende la web cam AVerMedia Streamer CAM 313, che offre un otturatore per la privacy integrato ed è in grado di registrare immagini fino a risoluzione FullHD, oltre ad offrire un supporto girevole a 360° e una tecnologia per il tracciamento del viso tramite AI, e la scheda di acquisizione AVerMedia MINI Gamer, la quale permette di registrare e trasmettere in streaming flussi video 1080p a 60fps. Entrambi i prodotti, in ogni caso, possono essere anche acquistati separatamente al prezzo, rispettivamente, di 199,90€ e 99,99€.

Se avete bisogno di una scheda di acquisizione interna che si collega al bus PCI Express del vostro PC, così da vere le massime prestazioni possibili e una latenza ultra bassa, potreste essere interessati all’AVerMedia Live Gamer HD 2, proposta a 149,90€, che è in grado di catturare flussi video fino a risoluzione FullHD a 60fps ed fornisce una serie di funzionalità avanzate che sicuramente saranno utili a coloro che desiderano trasmettere le proprie live con professionalità. Se la risoluzione 1080p non vi basta, trovate anche l’AVerMedia Live Gamer 4K, che, come dice il nome stesso, è in grado catturare flussi video in 4K a 60fps o FullHD a ben 240 fps, oltre ad essere dotata di una spettacolare illuminazione RGB per migliorare il look del vostro case.

Infine, all’attrezzatura di qualsiasi streamer che si rispetti non può di certo mancare un microfono di qualità e AVerMedia ha pensato anche a questo con il suo Live Streamer MIC 133, commercializzato a 69,90€. Si tratta di un microfono cardiode di alta qualità che offre un suono dettagliato, preciso e fedele all’originale.

Ma non è certo finita qui! Su AK Informatica trovate altri prodotti AVerMedia per gamer e streamer. Il nostro consiglio è quello di consultare la pagina dedicata per accedere al catalogo completo.