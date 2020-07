Akasa, il nuovo case per Raspberry Pi 4 è davvero elegante

Akasa ha lanciato Gem Pro, case in alluminio progettato per raffreddare passivamente Raspberry Pi 4 dal design piuttosto elegante. Misurando 93,98 x 73,66 x 35,56 mm, lo chassis è significativamente più grande del single Board Computer in quanto la sua massa viene utilizzata come dissipatore assorbendo il calore dalla CPU e dai chip USB tramite due blocchi di alluminio. Il blocco a “L” per la CPU è di particolare interesse in quanto coprirà anche parzialmente il PMIC (Power Management Integrated Circuit), un’area che nella maggior parte dei case non viene raffreddata.

Ai lati del case ci sono i soliti ritagli per le porte, incluso uno dedicato ai pin GPIO sorprendentemente basso e che limiterà l’uso di HAT, quindi sarà necessaria una scheda breakout per collegare qualsiasi componente o HAT al GPIO. Tra le funzionalità di questo case troviamo anche l’accesso facilitato alle connessioni della fotocamera e delle uscite video e sembra che siano instradate attraverso uno spazio posto appena sopra lo slot della scheda microSD. Questo non è un problema per le connessioni dello schermo, ma il cavo a nastro della fotocamera dovrà essere avvolto attorno al blocco di alluminio a forma di “L” per tutta la lunghezza della scheda

In definitiva, si tratta di un case piuttosto interessante, ma per verificarne l’efficacia a livello di dissipazione vera e propria sarà necessario effettuare un test accurato. L’accessorio è in vendita presso CPC, un rivenditore di elettronica britannico, al prezzo di 30£, circa 33€.

Il mercato dei case per Raspberry Pi 4 sta diventato sempre più popolato. Recentemente, ad esempio, anche il noto produttore Cooler Master ha deciso di fare il suo ingresso nel settore con Pi Case 40, chassis in alluminio che, stando all’azienda, rappresenta il perfetto equilibrio tra performance, durata e usabilità grazie alla qualità dei materiali utilizzati e un’accessibilità intuitiva alle varie porte presenti sul Raspberry Pi 4. Inoltre, il dispositivo, ascoltando le richieste dei clienti, è stato equipaggiato con un comodo pulsante di accensione che consente di avviare e spegnere il Single Board Computer in tutta sicurezza.