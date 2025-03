Akko: 20% di sconto su tantissime tastiere!

Akko ha dato il via a una promozione imperdibile per gli appassionati di tastiere meccaniche, offrendo uno sconto del 20% su una vasta selezione di modelli, comprese le richieste Akko 5075B Plus RGB e Akko 3098B Plus. Se state cercando un’occasione per migliorare la vostra postazione da gaming o lavoro, questo è il momento perfetto per approfittare di questa offerta esclusiva. La promozione include modelli per ogni esigenza, dalle tastiere compatte 60% a quelle full-size, passando per layout ergonomici come il 75% e il versatile 1800 compatto.

Vedi offerte su Akko

Tastiere Akko, chi dovrebbe acquistarle?

Le tastiere Akko sono rinomate per la loro qualità costruttiva, la scelta di switch di alta gamma e i keycap in PBT altamente resistenti, capaci di offrire un’esperienza di digitazione precisa e confortevole. Molti modelli vantano anche la retroilluminazione RGB personalizzabile, ideale per chi ama creare un setup luminoso e dinamico. La robustezza dei materiali garantisce un utilizzo duraturo, mentre il design elegante si adatta perfettamente sia agli ambienti di lavoro che alle postazioni gaming.

Tra le tastiere in promozione spicca la Akko 5075B Plus RGB, una meccanica con layout ISO, switch personalizzabili e un sistema di retroilluminazione configurabile per adattarsi a qualsiasi setup. Anche la Akko 3087 Horizon, con i suoi switch giallo crema lineari e i keycap double-shot in PBT, è una scelta eccellente per chi cerca uno strumento affidabile e dal design raffinato. Per chi preferisce una soluzione più versatile, la Akko 3098B Plus offre connettività multipla, supportando Bluetooth 5.0, wireless a 2.4GHz e connessione via cavo USB-C.

Questa promozione esclusiva durerà solo per un periodo limitato. Se siete alla ricerca di una tastiera meccanica che unisca design accattivante, funzionalità avanzate e prezzo competitivo, le offerte attuali di Akko rappresentano un'opportunità da non perdere. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di portare la qualità e lo stile delle tastiere Akko nella vostra postazione.

Vedi offerte su Akko