Alienware lancia i suoi nuovi sistemi dotati delle schede grafiche NVIDIA RTX 30

Ad inizio settembre, Alienware aveva annunciato che avrebbe aggiornato la sua linea di desktop Aurora e laptop Area-51 con le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080, 3090 e 3070. Recentemente la compagnia ha presentato ufficialmente questi prodotti, dando modo agli utenti di acquistarli e portarsi a casa alcuni tra i più potenti sistemi per videogiocare attualmente disponibili.

I desktop Alienware Aurora R11 (Intel) e Aurora Ryzen Edition R10 (AMD), che manterranno i loro case attuali, offrono ora la possibilità di essere configurati con schede grafiche GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3090 personalizzate. L’R11 continuerà anche a offrire opzioni per l’installazione di CPU Intel di decima generazione che vanno dall’Intel Core i5-10400F all’Intel Core i9-10900F, mentre l’R10 potrà montare CPU dal Ryzen 5 3500 al Ryzen 9 3950X. La dotazione di memoria RAM può variare da 8GB a 128GB, mentre i dispositivi per l’archiviazione dei dati possono andare da un singolo SSD da 256GB ad una combinazione di un SSD da 2TB e un classico HDD da 2TB.

Ovviamente, la caratteristica più importante è data dall’introduzione delle GPU NVIDIA basate sull’architettura Ampere, ancora piuttosto introvabili sul mercato retail. Le versioni personalizzate di Alienware possono contare su heat pipe in rame da 10mm e doppie ventole assiali per il raffreddamento. Inoltre, dovrebbero avere una lunghezza di 26,7cm, ma per ora è tutto ciò che sappiamo.

Se siete più interessati a un portatile, Alienware ha anche aggiornato il suo notebook Area 51-m con display FHD a 360 Hz. Si tratta della frequenza di aggiornamento più alta rispetto a praticamente qualsiasi altro laptop sul mercato e persino ai migliori monitor di gaming per desktop attuali. Il refresh rate di 360Hz rappresenta la nuova grande frontiera nei display, con il ROG Swift PG259QN che è stato il primo dei tre nuovi monitor a 360Hz di questo autunno ad arrivare sul mercato quando è stato lanciato alla fine di agosto. Ovviamente, il monitor è stato progettato per sfruttare appieno le nuove schede GeForce RTX 3000 ed è andato rapidamente a ruba, lasciando macchine come questo laptop come uno dei modi rimanenti per avere un display a 360Hz in questo momento.

Alienware non ha fornito i dettagli inerenti alle componenti interne di questo laptop prima del lancio, quindi, oltre al display, potrebbero non esserci molti altri cambiamenti. Al momento i nuovi prodotti sono già ordinabili sul sito americano del produttore, mentre quello italiano deve ancora essere aggiornato.