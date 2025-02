Alle RTX 5090 Zotac mancano dei pezzi (letteralmente), sono più lente delle Founders Edition

ZOTAC si trova una patata bollente tra le mani: a quanto pare alle sue RTX 5090 mancano letteralmente dei pezzi, un'assenza che si traduce in prestazioni peggiori nei giochi. Nel dettaglio, alle schede mancano 8 ROPs (Raster Operations Pipeline, o Render Output Unit).

Non è chiaro come l'azienda sia riuscita a produrre schede non conformi alle specifiche tecniche di NVIDIA, ma questa mancanza si traduce in performance il 6% inferiori alla RTX 5090 Founders Edition in alcuni giochi, come Elden Ring e Doom Eternal. I ROPs sono fondamentali per le operazioni di antialiasing, depth testing e color blending e la loro assenza fa peggiorare le prestazioni in certi scenari di gioco, com'è evidente anche dai grafici di TechPowerUP, che vi riportiamo qui sotto.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Techpowerup ha confermato che le schede ZOTAC RTX 5090 SOLID mostrano 168 ROP invece dei 176 presenti nella versione Founders Edition di NVIDIA. Potrebbe trattarsi di un bug software risolvibile con un aggiornamento, ma come detto non conosciamo ancora la natura del problema.

Gli utenti che sono riusciti a mettere le mani su una RTX 5090 ZOTAC, o quelli che stavano aspettando le prime disponibilità per cercare di acquistarla, dovrebbe fare tutte le valutazioni del caso ed eventualmente orientarsi su altri modelli, magari le Founders Edition di NVIDIA sfruttando il nuovo programma di accesso prioritario, che consentirà ad alcuni fortunati di comprare RTX 5090 o RTX 5080 senza il timore di scalper, disponibilità fantasma e prezzi assurdi.

Nel momento in cui scriviamo ZOTAC non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale relativamente al problema, ma non mancheremo di aggiornarvi nei prossimi giorni, non appena ci saranno delle novità.