Altro che DLSS4: Lossless Scaling 3 ha la frame generation x20

Il famoso software Lossless Scaling Frame Generation (LSFG) ha rilasciato la versione 3, che introduce molti miglioramenti nella generazione di fotogrammi. La nuova versione consente di generare fino a 20 fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma originale, superando le capacità delle versioni precedenti.

Per chi non lo conoscesse, LSFG è uno strumento di terze parti che aggiunge funzionalità di upscaling e generazione di fotogrammi ai giochi che ne sono sprovvisti. Sebbene non sia proprio perfetto o facile da usare (a differenza di DLSS e FSR), ogni aggiornamento ne ha aumentato la popolarità, specialmente tra i modder e gli utenti di emulatori. La versione 3 porta novità non solo nella generazione di frame, ma anche in termini di qualità, carico sulla GPU e latenza.

La nuova versione offre una qualità migliore, con una riduzione dello sfarfallio e degli artefatti ai bordi, e un miglioramento della chiarezza del movimento e della fluidità complessiva. Il carico sulla GPU è stato ridotto del 40% per la modalità X2 e di oltre il 45% per i moltiplicatori superiori a X2 rispetto alla versione precedente.

La latenza è stata migliorata di circa il 24% rispetto a LSFG 2, secondo i test effettuati con lo strumento OSLTT. Inoltre, è stato introdotto un moltiplicatore sbloccato, ora limitato a X20, che offre maggiore flessibilità agli utenti.

LSFG 3 consente di generare fino a 20 fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma originale.

Per ottenere i migliori risultati con LSFG 3, gli sviluppatori consigliano: un framerate base minimo di 30 FPS (preferibilmente 40 FPS o superiore, ideale 60 FPS) a 1080p e di bloccare il framerate del gioco, per evitare un carico della GPU al 100% e garantire un framepacing più fluido. Per risoluzioni superiori, è consigliabile utilizzare l'opzione "Resolution Scale" per ridimensionare l'input a 1080p (75% per 1440p, 50% per 4K).

Sebbene non sia efficace come le soluzioni di NVIDIA e AMD, LSFG è spesso l'unica opzione disponibile per determinati titoli, o per schede video datate che non supportano le tecnologie più moderne dei produttori. Oltre alle novità della versione 3.0, gli sviluppatori hanno anche annunciato una nuova versione beta che introduce una nuova interfaccia grafica, che rende più semplice gestire le varie opzioni del software.