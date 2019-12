Amazon, le cinque offerte più gettonate del Cyber Monday

È partito il Cyber Monday e dopo l’abbuffata di offerte del Black Friday c’è ancora spazio per qualche colpo dell’ultimo minuto. Sono cinque le offerte che in queste ore stanno riscuotendo particolare successo su Amazon e a cui probabilmente vorrete dare un’occhiata.

Si parte con l’iPhone XR a 128 GB di Apple, scontato dell’8% e acquistabile a 728,90 €. Non è di quei ribassi da far girare la testa, ma ben sapendo quanto i dispositivi Apple difficilmente scendano di prezzo e quanto tengano il valore, è chiaro che in molti bramano uno dei prodotti più in voga per tutto il 2019 e ancora validissimo per il futuro.

Se siete in cerca di uno smartwatch che invece sembri un vero e proprio orologio, attenzione allo Huawei Watch GT 2, che passa da 249 a 209 €, il prezzo più basso di sempre sull’eshop di Jeff Bezos. State cercando un portatile per navigare e lavorare con la suite Office? Ecco il Lenovo Ideapad S145 con schermo da 15,6″ Full HD, scontato del 21% a 549 €.

A bordo di questo portatile c’è un valido processore Intel Core i7-8565U insieme a 8 GB di RAM e una GPU GeForce MX110 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicata.

Ottima soluzione per l’ufficio e l’intrattenimento il Samsung U28H750, un 28” 4K Ultra HD che si può acquistare scontato del 53% a soli 234,99 €!

Infine segnaliamo l’SSD portatile da 500 GB SanDisk Extreme, che scende del 15% a 84,99 euro (il prezzo più basso di sempre). Un buon modo per avere i vostri dati sempre con voi in tutta sicurezza.

Offerte trending del Black Friday

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!