AMD Athlon 220GE e Athlon 240GE pronti a sbarcare sul mercato

AMD ha annunciato la disponibilità di due nuove CPU Athlon basate su architettura Zen e GPU integrata Radeon Vega. Dopo l’Athlon 200GE, di cui potete leggere la recensione, l’azienda statunitense introduce i modelli Athlon 220GE e Athlon 240GE, perfettamente compatibili con le piattaforme AM4 sul mercato.

Cosa cambia rispetto all’Athlon 200GE? La frequenza e il prezzo. Rimangono i due core x86 Zen con SMT, per un totale di quattro thread, così come la GPU Vega con 3 Compute Unit (192 stream processor) e il TDP di 35 watt. Il 200GE funziona a 3,2 GHz, il 220GE a 3,4 GHz e il 240GE a 3,5 GHz. Di conseguenza si passa dai 55 dollari di listino dell’Athlon 200GE a 65 dollari per il 220GE e 75 dollari per il 240GE.

AMD posiziona la famiglia Athlon contro le soluzioni Pentium di Intel e grazie alla GPU integrata può offrire prestazioni più soddisfacenti se giocate in 720p a titoli non troppo esigenti. Per quanto riguarda l’uso come CPU, in base a quanto visto con il 200GE l’Athlon è leggermente meno prestante delle soluzioni Intel, quindi l’aumento della frequenza è certamente benefico.

Inutile dire che ancora non sappiamo quando le CPU saranno sul mercato italiano, ma verosimilmente sbarcheranno nel corso di gennaio. Potete trovare nel frattempo l’Athlon 200GE su Amazon a 60 euro.