AMD “Big Navi”, un rumor svela 80 CU e 17,5 TFLOP di potenza?

Le proposte di AMD hanno scosso il mercato delle CPU negli ultimi anni e la compagnia sembra intenzionata a fare lo stesso con quello delle GPU. A suggerirlo è un rumor che riguarda la prossima scheda video, che dovrebbe competere con l’attuale proposta top di gamma di Nvidia (la RTX 2080 Ti), ovviamente con l’obiettivo di offrire prestazioni superiori. Il suo nome in codice è “big Navi” e un piccolo particolare appena trapelato ci aiuta a capire cosa dovremo aspettarci.

Il prodotto finale dovrebbe chiamarsi Radeon RX 5950 XT e la quale avrebbe ben 80 CU (compute unit), per un totale di 5120 Stream Processors. Il calcolo è molto semplice: AMD infatti solitamente inserisce 64 SP per ogni CU. Assumendo vere queste caratteristiche e supponendo che la scheda lavori a una frequenza di 1700 MHz, la nuova RX 5950 XT sarebbe in grado di raggiungere i 17,5 TFLOP.

Un post su Chiphell che confermerebbe le 80 CU

La presenza di 80 CU è plausibile, ma c’è da dire che non sappiamo quanta verità ci sia in questo rumor (riportato da Wccftech) e se la scheda in questione sia davvero la presunta RX 5950 XT o la vociferata RX 5800 XT. Come sempre quindi vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con le pinze e di aspettare un annuncio ufficiale da parte di AMD.

L’architettura sui cui si dovrebbe basare questo mostro dovrebbe chiamarsi RDNA2, l’architettura RDNA di seconda generazione. Da quest’ultima ci si aspetta un processo ottimizzato a 7nm+, una migliore efficienza energetica, supporto per il ray tracing e un misto tra memoria GDDR6 e HBM2.

Se si vanno a osservare gli elenchi CEE si può notare come AMD sia particolarmente attiva in questo periodo. Questa attività può voler dire solo una cosa: la società è pronta per introdurre sul mercato delle novità importanti. Oltre all’appena citata RX 5950 XT, i file in questione parlano anche delle Radeon RX 5950, RX 5900 e RX 5800.

Inutile dire che ci si aspetta molto da AMD. Fan e non solo chiedono da anni una scheda video veramente di fascia alta. Sono passati quasi due anni e mezzo dalla promessa fatta dal CEO Lisa SU e ancora non si è visto niente, ma sembra mancare davvero poco. Questi rumor fanno ben sperare per il futuro dei videogiocatori, così come per il mercato.