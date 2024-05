AMD cambia le regole del gioco con i nuovi processori mobile Ryzen AI Strix Point

I nuovi processori mobile Ryzen AI "Strix Point", di AMD, saranno lanciati ad agosto 2024, con una disponibilità più ampia prevista per ottobre. La notizia è stata confermata da un rappresentante del produttore di mini PC AOOSTAR.

Durante il Computex del prossimo mese, AMD utilizzerà il suo keynote per presentare ufficialmente questi nuovi processori, mettendo in risalto le loro caratteristiche innovative, in particolare la microarchitettura "Zen 5".

Il processore Ryzen AI "Strix Point" di AMD introdurrà diverse migliorie tecnologiche, tra cui una NPU (Neural Processing Unit) significativamente più veloce, in grado di raggiungere i 50 TOPS (Tera Operations Per Second).

Questa caratteristica è pensata per supportare dispositivi certificati Microsoft Copilot+, migliorando notevolmente le capacità di intelligenza artificiale. Inoltre, grazie alla nuova architettura "Zen 5", si prevede un notevole incremento delle prestazioni della CPU, accompagnato da una grafica più rapida fornita dalla nuova iGPU RDNA 3+.

Il supporto per velocità di memoria più elevate, nuove funzionalità di gestione dell'energia e aggiornamenti delle interfacce di piattaforma e di visualizzazione sono ulteriori punti di forza di questi processori.

Nonostante "Strix Point" rappresenti una significativa innovazione, non è l'unica famiglia di processori mobile basata su "Zen 5" che AMD lancerà. La gamma includerà anche i processori Ryzen 9000 "Fire Range", progettati per notebook da gaming ad alte prestazioni grazie al loro elevato numero di core, e i processori "Strix Halo", destinati agli ultraportatili che richiedono elevate performance.

L'introduzione di queste nuove soluzioni tecnologiche da parte di AMD sottolinea l'impegno dell'azienda nel rimanere competitiva nel settore dei processori mobile, offrendo prodotti all'avanguardia che soddisfano le crescenti esigenze di potenza di calcolo e intelligenza artificiale.

In conclusione, i processori mobili AMD Ryzen AI "Strix Point", con il loro avanzato design basato su "Zen 5", rappresentano una promettente evoluzione tecnologica nel campo dei dispositivi mobili.

Con il loro lancio imminente, AMD continua a spingere i confini dell'innovazione, offrendo soluzioni potenti e versatili per una varietà di utilizzi, dal gaming all'ultraportabilità.