Il settore dei semiconduttori si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell'anno con il keynote di apertura del CES 2026, dove AMD presenterà la sua visione dell'intelligenza artificiale e, con ogni probabilità, svelerà la nuova generazione di processori Ryzen. L'evento, che vedrà protagonista il CEO Lisa Su, assume un'importanza strategica particolare nel contesto dell'intensificazione della competizione tra i principali produttori di chip, tutti impegnati in una corsa tecnologica che abbraccia computing tradizionale, accelerazione AI e grafica avanzata.

Il keynote si terrà il 6 gennaio alle 03:15 ora italiana (6:30 PM nel fuso del Pacifico) presso la Palazzo Ballroom del Venetian di Las Vegas e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale del CES. AMD ha mantenuto un riserbo quasi totale sui dettagli dei prodotti che verranno annunciati, limitandosi ad anticipare "aggiornamenti sulle soluzioni AI, dal cloud all'enterprise, dall'edge ai dispositivi", una formula che lascia intuire un approccio ecosistemico alla presentazione.

Sul fronte processori, le aspettative degli appassionati si concentrano principalmente sul potenziale debutto del Ryzen 7 9850X3D, che secondo le anticipazioni dovrebbe migliorare significativamente le prestazioni single-thread rispetto alla generazione precedente. La tecnologia 3D V-Cache, già apprezzata dai gamer e dai professionisti per l'incremento di cache L3 che offre, potrebbe ricevere ulteriori ottimizzazioni architetturali. Altrettanto attesa è la serie Ryzen 9000G, processori con grafica integrata che dovrebbero basarsi sull'architettura Zen 5, portando efficienza e potenza di calcolo superiori nel segmento delle APU.

Sul fronte grafico e AI, AMD potrebbe approfondire i dettagli della tecnologia FSR Redstone, anticipata in anteprima lo scorso 10 dicembre. Questa evoluzione del FidelityFX Super Resolution rappresenta la risposta diretta al DLSS 4 di NVIDIA, annunciato proprio durante il CES 2025, e punta a ridurre il divario prestazionale nell'upscaling basato su intelligenza artificiale. La sfida tecnologica è particolarmente significativa perché l'upscaling di nuova generazione sta diventando un elemento differenziante cruciale per l'esperienza gaming e per le applicazioni professionali che richiedono rendering in tempo reale.

Il keynote AMD chiuderà la giornata di presentazioni del CES, posizionandosi strategicamente dopo gli annunci di NVIDIA e Intel

Il posizionamento temporale dell'evento non è casuale: Lisa Su salirà sul palco nelle ore successive alle presentazioni dei principali concorrenti che illustreranno i propri piani nel settore dei chip e dell'intelligenza artificiale. Questa sequenza permette ad AMD di calibrare il messaggio e di rispondere immediatamente alle mosse della concorrenza, una dinamica che riflette l'intensità della competizione nell'industria dei semiconduttori.

Il contesto di mercato in cui si inserisce questo CES è particolarmente complesso e interconnesso. OpenAI ha impegnato miliardi di dollari in ordini hardware verso AMD, cercando di diversificare la propria dipendenza da un singolo fornitore per l'addestramento e l'inferenza dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Parallelamente, NVIDIA ha investito cifre comparabili sia in OpenAI che in Intel, acquisendo una partecipazione azionaria significativa in quest'ultima. Questa rete di investimenti incrociati dimostra quanto i confini tra competitor, partner e investitori si siano fatti labili nel settore tech contemporaneo.

Per gli appassionati e i professionisti, l'evento rappresenta un'occasione per valutare le prossime scelte hardware in un mercato dove efficienza energetica e rapporto prestazioni-prezzo assumono importanza crescente, considerati i costi elettrici superiori rispetto al mercato nordamericano. La disponibilità e i prezzi in euro dei nuovi prodotti AMD saranno informazioni cruciali che emergeranno nelle ore e nei giorni successivi al keynote, quando i partner commerciali europei confermeranno tempistiche e listini per il vecchio continente.

L'appuntamento del 5 gennaio segnerà quindi non solo il lancio di nuovi prodotti, ma offrirà anche una finestra sulla strategia a medio termine di AMD in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo l'intera industria dei semiconduttori, dalle architetture di chip alle partnership commerciali, fino ai modelli di business. La capacità di AMD di bilanciare innovazione nel computing tradizionale e accelerazione AI determinerà la sua posizione competitiva nei prossimi anni.