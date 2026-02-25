Vi informiamo che da oggi 25 febbraio debuttano anche sul mercato italiano i nuovi notebook della serie MSI Prestige 14 AI+ e MSI Prestige 16 Flip AI+, i portatili premium con cui MSI rinnova la propria proposta per professionisti e utenti business. Presentati al CES 2026, arrivano ora nei negozi italiani con un focus evidente su design, autonomia e funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Più sottili, più curati

La nuova generazione Prestige punta su un’estetica ancora più ricercata. Il telaio interamente in alluminio è stato ridisegnato con linee più morbide e un profilo che, nel punto più sottile, si ferma a 11,9 mm. L’obiettivo è chiaro: offrire un notebook facilmente trasportabile senza sacrificare solidità e qualità costruttiva.

La gamma comprende sia modelli tradizionali sia versioni convertibili Flip, pensate per chi lavora spesso in mobilità e vuole alternare modalità laptop e tablet, sfruttando anche input touch e penna. Sotto la scocca trovano posto i più recenti processori Intel Core Ultra Series 3, piattaforma che integra accelerazione per carichi AI e promette maggiore efficienza energetica. MSI dichiara un’autonomia che può superare le 30 ore di riproduzione video in Full HD nelle configurazioni con batteria ad alta capacità, un dato che (se confermato nell’uso reale) renderebbe questi modelli adatti anche a lunghe trasferte di lavoro.

Sul fronte termico, l’azienda adotta soluzioni come camera di vapore, doppia ventola e design proprietario Intra Flow, con l’obiettivo di mantenere temperature sotto controllo e rumorosità contenuta (inferiore ai 30 dBA secondo i dati dichiarati).

Display OLED e attenzione alla creatività

La componente multimediale è uno dei punti forti della nuova serie. Alcune configurazioni integrano pannelli OLED ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, supporto alla frequenza variabile (VRR) e certificazione DisplayHDR True Black 1000. Specifiche che strizzano l’occhio non solo al mondo business, ma anche a chi si occupa di contenuti creativi e necessita di un’elevata fedeltà cromatica.

Le versioni convertibili possono essere abbinate alla MSI Nano Pen, con ricarica rapida, per prendere appunti, disegnare o interagire in modo più naturale con applicazioni e documenti.

Prezzi, promo e dove acquistarli

I nuovi MSI Prestige 14 AI+ e Prestige 16 Flip AI+ sono già disponibili in Italia, online e presso i partner ufficiali, con prezzi a partire da 1.299€.

Per accompagnare il debutto sul mercato italiano, MSI ha attivato due iniziative promozionali: fino al 2 aprile, con l’operazione Early Bird Bundle, è possibile ottenere un anno di abbonamento a NordVPN su modelli selezionati. Inoltre, fino al 15 ottobre, registrando il prodotto attraverso la campagna Review & Receive si può ricevere un’estensione di garanzia di un anno MSI Core Plus. Le due promozioni sono indipendenti e cumulabili nei rispettivi periodi di validità.

Con questa nuova generazione, MSI rafforza quindi la propria presenza nel segmento dei notebook premium dedicati a professionisti e aziende, puntando su un equilibrio tra portabilità, autonomia e funzionalità AI-ready che rispecchia le esigenze del lavoro contemporaneo.

MSI Prestige 14 Flip AI+ - AK Informatica

MSI Prestige 14 Flip AI+ - Ollo Store