AMD conferma: FSR 4 sviluppato in collaborazione con PlayStation

La collaborazione tra AMD e Sony Interactive Entertainment sta dando i suoi frutti, segnando una nuova era nell'evoluzione delle tecnologie di upscaling per videogiochi. Il colosso dei semiconduttori ha recentemente confermato che FSR4, la versione più avanzata della sua tecnologia di upscaling, è stata sviluppata con il contributo fondamentale degli esperti di Sony. Questa partnership, inizialmente presentata come "Project Amethyst", rappresenta un passo significativo nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel mondo del gaming, con benefici tangibili per entrambe le aziende e per i giocatori di tutto il mondo.

Le radici di una collaborazione strategica

Project Amethyst non è nato dal nulla. Lo scorso dicembre, Mark Cerny, architetto capo di PlayStation (e che ha lavorato anche a PS5 Pro, acquistabile su Amazon), aveva svelato questa iniziativa congiunta focalizzata sull'apprendimento automatico. Il progetto si articola su due direttrici principali: lo sviluppo di architetture hardware ottimizzate per gestire efficientemente i carichi di lavoro del machine learning, e la creazione congiunta di reti neurali convoluzionali (CNN) di alta qualità specificamente progettate per migliorare la grafica nei giochi.

L'obiettivo dichiarato era permettere ad entrambe le aziende di attingere a un pool condiviso di architetture ML, strategie di addestramento e modelli per i rispettivi prodotti. Questa visione si sta ora concretizzando con risultati tangibili, come confermato da AMD stesso attraverso i suoi canali social: "FSR 4 sta dando risultati fantastici! Siamo entusiasti della co-progettazione con Sony Interactive Entertainment sui modelli utilizzati per l'upscaler FSR 4. Questo è solo l'inizio. Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva il futuro".

La sinergia tra le due aziende offre vantaggi sostanziali a entrambe le parti. Per Sony, questa collaborazione potrebbe rappresentare un'evoluzione naturale del suo upscaler basato su intelligenza artificiale, Spectral Super Resolution (PSSR), attualmente implementato nella PS5 Pro. L'integrazione della tecnologia FSR 4 potrebbe portare a miglioramenti significativi dell'algoritmo PSSR, offrendo un'esperienza visiva ancora più raffinata ai possessori della console.

Dal canto suo, AMD ha potuto beneficiare dell'esperienza di Sony nell'ottimizzazione grafica per workload di gaming. I modelli di FSR 4 sono stati addestrati in collaborazione con gli esperti di Sony per migliorare le prestazioni di upscaling e anti-lag sulle più recenti GPU di AMD, con risultati che l'azienda definisce "fantastici".

La partnership tra AMD e Sony non è certo una novità nel panorama tecnologico. AMD fornisce chip per le console PlayStation fin dai tempi di PS4. Sia PS5 che PS5 Pro montano silicio personalizzato AMD, con CPU Zen 2 e GPU RDNA 2 appositamente configurate per le esigenze di Sony. Il progetto Amethyst rappresenta quindi un'estensione naturale di questo rapporto già consolidato nel settore del gaming.

Con il passare del tempo, questa collaborazione ha assunto una dimensione sempre più strategica, evolvendosi da semplice rapporto fornitore-cliente a una vera e propria alleanza tecnologica in grado di spingere i confini dell'innovazione nel gaming. I frutti di questa sinergia sono ora evidenti non solo nelle console ma anche nelle GPU per PC di AMD.

La tecnologia FSR 4, nata da questa collaborazione, è ora disponibile nelle nuove GPU di fascia media di AMD, le RX 9070 XT e 9070. La versione XT è dotata di 64 unità di calcolo con clock boost fino a 3GHz e viene proposta a 599 dollari, mentre la versione non-XT ha 56 unità di calcolo con clock fino a 2.5GHz al prezzo di 549 dollari. Entrambi i modelli sono equipaggiati con 16GB di memoria VRAM GDDR6, sufficienti a garantire prestazioni solide nel gaming a 1440p con FSR 4 attivato.

AMD ha anche annunciato al CES le GPU della serie RX 9060, posizionate nella fascia economica, ma i dettagli su prezzi e disponibilità non sono ancora stati resi noti. La nuova tecnologia di upscaling FSR 4 rappresenta uno degli aspetti più interessanti di queste nuove schede grafiche, promettendo un significativo salto qualitativo rispetto alle generazioni precedenti.

Il futuro dell'upscaling basato su IA nel gaming

Se il presente è già promettente, il futuro appare ancora più interessante. AMD ha chiaramente indicato che quanto vediamo oggi è "solo l'inizio", suggerendo che la collaborazione con Sony porterà a ulteriori innovazioni nel campo dell'upscaling basato su intelligenza artificiale e, più in generale, nell'applicazione delle tecnologie AI al gaming.

L'implementazione di modelli di apprendimento avanzati sta rapidamente trasformando l'approccio all'upscaling nel gaming, permettendo di ottenere immagini di qualità sempre più vicina al rendering nativo ma con un carico computazionale significativamente ridotto. Questo rappresenta una vera rivoluzione nell'equilibrio tra qualità visiva e prestazioni, un equilibrio che ha sempre costituito una sfida fondamentale nello sviluppo dei videogiochi.

Con AMD e Sony che uniscono le forze in questo campo, possiamo aspettarci che i prossimi anni portino progressi ancora più significativi, con benefici tangibili sia per i giocatori PC che per quelli su console PlayStation.