In occasione del Computex 2022, AMD ha mostrato nuovi benchmark e dettagli sui processori Ryzen 7000 “Raphael“, i quali saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

A quanto pare, l’azienda di Sunnyvale ha commesso un errore, in quanto è stato riportato che il PPT (Package Power Tracing) di AM5, vale a dire la quantità massima di potenza che il socket è in grado di fornire alla CPU, sarebbe stato di 170W, quando invece in realtà è di 230W. Inoltre, AMD ha tenuto a specificare che i test mostrati durante il Computex 2022 sono stati ottenuti con un campione di pre-produzione che stava operando con un TDP inferiore ai 170W.

Raggiunta dai colleghi americani di Tom’s Hardware, AMD ha affermato, tramite un suo portavoce:

AMD desidera apportare una correzione ai limiti di potenza e TDP del socket AM5 di prossima uscita. Il socket AMD AM5 supporta un TDP fino a 170W con un PPT massimo di 230W. TDPx1,35 è il calcolo standard per ricavare il PPT dal TDP sui socket AMD dell’era “Zen” e in questo caso il risultato finale è 229,5 (170×1,35). Questo nuovo TDP consentirà di aumentare notevolmente le prestazioni di calcolo per le CPU ad alto numero di core nei carichi di lavoro pesanti, affiancandosi ai processori con TDP da 65W e 105W per cui Ryzen è oggi conosciuto. AMD è molto orgogliosa di fornire alla comunità degli appassionati funzionalità di prodotto trasparenti e chiare, e vogliamo cogliere l’occasione per scusarci per il nostro errore e per qualsiasi confusione che possiamo aver causato su questo argomento.

Nel corso dell’ultimo episodio del webcast “The Full Nerd” di PCWorld, Robert Hallock (AMD Director of Technical Marketing) e Frank Azor (Chief Architect of Gaming Solutions) sono intervenuti per rispondere ad alcune domande e svelare nuovi dettagli in merito ai processori AMD Ryzen 7000 e alle novità della piattaforma AM5. Tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.