AMD Fluid Motion Frames 2 esce dalla beta: prestazioni triplicate in certi giochi

AMD ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua tecnologia di generazione dei fotogrammi AMD Fluid Motion Frames (AFMF), parte della soluzione di miglioramento delle prestazioni AMD HYPR-RX per le schede grafiche Radeon.

La nuova versione AFMF 2 è finalmente fuori dalla beta e disponibile per tutti negli ultimi driver Adrenalin 24.9.1. La tecnologia aumenta le prestazioni nei giochi in maniera significativa, senza perdite di qualità o aumenti di latenza significativi grazie alle altre tecnologie del pacchetto AMD HYPR-RX. A trarne beneficio maggiormente è la grafica integrata Radeon 890M, presente nei nuovi Ryzen AI serie 300 e che probabilmente ritroveremo anche negli handheld di prossima generazione.

Ciò non significa però che non ci siano miglioramenti sulle GPU desktop, anzi: come vedete dai test condivisi da AMD, la combinazione di HYPR-RX e AFMF 2 offre in media un aumento del 150% del frame rate, con picchi addirittura del 320% in F1 2024 eseguito in 4K a dettagli Ultra su una Radeon RX 7900 XTX (che potete acquistare su Amazon), un miglioramento che porta il framerate da soli 45 FPS a 145 FPS.

AFMF 2 può essere attivato rapidamente selezionando il profilo HYPR-RX nel software AMD Adrenalin Edition.

Per le GPU Radeon RX serie 6000, AFMF 2 può essere abilitato globalmente nelle opzioni grafiche o per singoli giochi. AMD evidenzia che queste funzionalità sono gratuite e non richiedono abbonamenti o login.

Miglioramenti anche nella riproduzione video

I nuovi driver Adrenalin introducono anche una nuova tecnologia chiamata Geometric Downscaling, che migliora la qualità di riproduzione dei video in finestre più piccole della risoluzione nativa, riducendo artefatti visivi e aliasing. Questa funzione sarà supportata sui prodotti basati su architettura AMD RDNA 3 e tutte le applicazioni DirectX 11.