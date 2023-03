In occasione della Games Developers Conference 2023 prevista per fine marzo, AMD mostrerà la nuova versione di alcune tecnologie FidelityFX. Ovviamente l’attesa è tutta per la nuova versione di FidelityFX Super Resolution, la tecnologia che consente l’upscaling delle immagini supportata dalle GPU Radeon per PC e dalle console dell’attuale generazione, Xbox Series X, Xbox Series S e PS5. FSR non è però l’unica tecnologia FidelityFX: ci sono anche Contrast Adaptive Sharpening (CAS), Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion (CACAO), Variable Rate Shading (VRS), Stochastic Screen Space Reflections (SSSR) e ray-traced shadow Denoiser, tutte possibile oggetto di novità e miglioramenti.

Al momento non sono ancora note le novità che AMD intende aggiungere a FidelityFX, anche se ci si aspetta l’introduzione di Super Resolution 3.0, così come nuovi metodi per accelerare le prestazioni nei giochi con ray tracing attivo, o altri effetti impegnativi. Come anticipato in un comunicato, l’azienda illustrerà come implementare la nuova versione di FidelityFX nei i motori grafici, oltre alle varie funzionalità dell’SDK, mostrando un’anteprima delle nuove tecnologie.

AMD ha anche rilasciato un plug-in per Unreal Engine, con cui viene reso disponibile FidelityFX Super Resolution 2.2 in tutti i giochi basati sul motore grafico di Epic. Oltre a facilitare l’aggiunta di FSR 2.2 agli sviluppatori, il plug-in permette di utilizzare una nuova opzione per la riduzione del ghosting, nonché migliorare l’aspetto visivo di elementi come le foglie animate, solitamente afflitte da difetti grafici e artefatti.

La società ha anche pubblicato una soluzione temporanea per un fastidioso bug che ha causato problemi a molti utenti che hanno effettuato l’installazione dei driver Adrenalin su Windows: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.