L'IA in arrivo su PS5 PRO per ridurre "il collo di bottiglia" e aumentare la risoluzione.

In una recente intervista con il canale YouTube "No Priors: AI, Machine Learning, Tech, & Startups", Mark Papermaster, Chief Technology Officer di AMD, ha fornito un'interessante prospettiva sul futuro dell'intelligenza artificiale nei dispositivi di gioco, lasciando intravedere la possibilità che la presunta PS5 Pro possa sfruttare l'IA per l'upscaling grafico.

Papermaster ha indicato che il 2024 è un anno significativo per AMD, sottolineando che l'azienda sta implementando l'IA nei dispositivi di gioco per consentire alcune funzioni avanzate di upscaling.

Pur senza menzionare direttamente la PS5 Pro, questa affermazione ha generato speculazioni sulla possibilità che la futura console di Sony, attesa alla fine del 2024 secondo i rumors, possa beneficiare dell'upscaling basato sull'IA.

È importante sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo all'utilizzo dell'IA per l'upscaling nella PS5 Pro, e le dichiarazioni di Papermaster sono state interpretate come indizi più che come conferme.

In passato, alcune voci di corridoio e leak provenienti da fonti di AMD avevano suggerito l'impiego dell'IA per l'upscaling su PS5 Pro, ma era stato indicato che questa funzione sarebbe stata gestita dalla GPU, poiché l'unità di elaborazione accelerata (APU) della nuova console non sarebbe dotata di un'unità di elaborazione neurale (NPU).

La PS5 Pro, che al momento vi ricordiamo non è stata ufficialmente presentata da Sony, è oggetto di numerosi rumor e indiscrezioni da oramai diversi mesi. È interessante notare che alcune specifiche della presunta console "mid-gen" di Sony sembrano già essere note sia agli sviluppatori dei PlayStation Studios che a quelli facenti parte degli studi "second party", ma non è chiaro quali informazioni siano già in possesso degli studi di sviluppo.

In attesa di ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte di Sony, o di AMD, la questione sull'utilizzo dell'IA per l'upscaling nella PS5 Pro rimane al momento una speculazione basata sui segnali, e sugli indizi, provenienti dalle varie interviste.