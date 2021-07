AMD Instinct MI200, partono le prime spedizioni

AMD ha comunicato questa settimana di aver iniziato le spedizioni delle sue compute GPU Instinct di nuova generazione basate sull’architettura CDNA2. Ricordiamo che non si tratta delle migliori schede video da gaming, ma di dispositivi progettati per supercomputer e altre applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, come AI e ML.

Credit: AMD

La compute GPU AMD Instinct MI200 “Aldebaran” sarà impiegata nel primo supercomputer Frontier di classe exascale al mondo, che dovrebbe essere consegnato alla fine del 2021 (così come alcune macchine più piccole), quindi era finalmente giunto il momento di avviare la produzione del prodotto. AMD non ha ancora rivelato alcuna peculiarità architetturale inerente a CDNA2, quindi le uniche due cose che sappiamo di sicuro relative all’Instinct MI200 è che presenta due die collegati tra loro tramite Infinity Fabric ed è equipaggiato con 128GB di memoria HBM2E che si connette ai die utilizzando due interfacce a 4096 bit.

La compute GPU Instinct MI200 ‘Aldebaran’ dovrebbe offrire prestazioni raddoppiate rispetto all’Instinct MI100 (184,6 FP16 TFLOPS, 23,1 FP32 TFLOPS, 11,5 FP64 TFLOPS) e probabilmente aggiungerà il supporto a nuovi formati di dati e istruzioni. Tuttavia, non sappiamo come l’architettura CDNA 2 differisca dall’originale, la quale in realtà derivava dalla Vega a 7nm basata su GCN e che è stata, in seguito, ottimizzata per il calcolo.

Credit: AMD

Alcuni leaker hanno dichiarato che MI200 potrebbe avere fino a 16.384 Stream Processor su due dei suoi chiplet, più del doppio rispetto ai 7.680 Stream Processor attivi su MI100. Dato un aumento così significativo delle caratteristiche tecniche e supponendo che ci saranno miglioramenti tangibili dell’architettura, è più che logico aspettarsi che MI200 sarà oltre due volte più veloce del suo predecessore.

Al momento, AMD non ha rivelato se ha iniziato a inviare le sue compute GPU Instinct MI200 all’Oak Ridge National Laboratory, proprietario di Frontier, o ad altri clienti.