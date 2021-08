AMD Instinct MI200, svelato il periodo di uscita ufficiale

Qualche settimana fa vi avevamo informato della partenza delle prime spedizione inerenti alle compute GPU Instinct di nuova generazione basate sull’architettura CDNA2, chiamate AMD Instinct MI200 (nome in codice Aldebaran), pensate per equipaggiare supercomputer e fornire potenza computazionale per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, come AI e ML. Ora, come riportato dai colleghi di VideoCardz, AMD ha annunciato che queste GPU saranno lanciate ufficialmente entro fine anno.

Credit: AMD

Ricordiamo che la compute GPU Instinct MI200 dovrebbe offrire prestazioni raddoppiate rispetto all’Instinct MI100 (184,6 FP16 TFLOPS, 23,1 FP32 TFLOPS, 11,5 FP64 TFLOPS) e probabilmente aggiungerà il supporto a nuovi formati di dati e istruzioni. Tuttavia, non sappiamo come l’architettura CDNA 2 differisca dall’originale, la quale in realtà derivava dalla Vega a 7nm basata su GCN e che è stata, in seguito, ottimizzata per il calcolo. Ad ogni modo, Instinct MI200 è che presenta due die collegati tra loro tramite Infinity Fabric ed è equipaggiato con 128GB di memoria HBM2E che si connette ai die utilizzando due interfacce a 4096 bit. Alcuni leaker hanno suggerito che MI200 potrebbe avere fino a 16.384 Stream Processor su due dei suoi chiplet, più del doppio rispetto ai 7.680 Stream Processor attivi su MI100.

La compute GPU AMD Instinct MI200 “Aldebaran” sarà impiegata nel primo supercomputer Frontier di classe exascale al mondo, che dovrebbe essere consegnato alla fine del 2021, andando a competere con gli acceleratori Intel Xe-HP(C) e NVIDIA Hopper, i quali dovrebbero debuttare sul mercato entro i primi tre trimestri. Tutti utilizzeranno un package design MCM, decretando un transizione molto importante per l’intera industria delle GPU. Potete dare un’occhiata presunta configurazione di Alberan nell’immagine sottostante, realizzata dall’utente Twitter “Locuza”.