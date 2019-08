AMD Navi, arrivano nuove foto dei modelli custom

In rete sono apparse diverse immagini di alcune schede AMD Navi custom prodotte da MSI, PowerColor e Sapphire.

Dopo aver visto la Radeon RX 5700 THICC2 di XFX, grazie ai colleghi di WCCFTech oggi possiamo dare uno sguardo a come saranno alcune versioni custom prodotte da MSI, PowerColor e Sapphire della Radeon RX 5700 e della Radeon RX 5700 XT, le prime schede video Navi di AMD.

Per quanto riguarda MSI, le foto mostrano il modello RX 5700 XT EVOKE, e sono state raccolte da vari siti oltre al già citato WCCFTech: TechPowerUp, Guru3D, TweakTown e Igor’s Lab hanno tutti ottenuto una delle immagini che vi riportiamo di seguito.

Come possiamo vedere, la MSI RX 5700 XT EVOKE possiede un PCB personalizzato, ed è equipaggiata con un sistema di raffreddamento decisamente importante, che con tutta probabilità porterà ad occupare 2,5 slot. Il design richiama quello della Titan RTX di Nvidia, e a spiccare è sicuramente la colorazione dorata della scheda. Le ventole sembrano delle TorX da 90 mm, ma non ci sono conferme in merito.

La connettività è garantita da 3 uscite DisplayPort e una HDMI, mentre per quanto riguarda l’alimentazione sono presenti due connettori PCIe, uno 8 pin e l’altro 6 pin.

Per quanto riguarda invece Sapphire, sono emersi nuovi dettagli sui modelli Radeon RX 5700 PULSE e Radeon RX 5700 XT PULSE. Entrambe le schede utilizzano un PCB personalizzato e sono dotate di un sistema di raffreddamento a doppia ventola, mentre il design sembra essere il classico doppio slot. Uscite video e alimentazione sono le stesse dei modelli reference: tre DisplayPort e una HDMI e due connettori, un 8 pin e un 6 pin.

Di queste due schede non si conoscono ancora i dettagli tecnici, ma grazie al sito overclockers UK possiamo avere un’idea del prezzo. Il portale le ha infatti aggiunte al proprio catalogo, e appena diventeranno disponibili, saranno acquistabili rispettivamente a 369 e 429 sterline.

Chiudiamo con la PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil, la più “ingombrante” delle schede viste finora. È anch’essa dotata di un dissipatore di grandi dimensioni, ma a differenza delle altre utilizza un design a tripla ventola e occupa la bellezza di 3 slot d’espansione, inoltre per l’alimentazione sono necessari due connettori 8 pin.

La scheda dovrebbe essere disponibile dal prossimo 13 agosto, ma non ci sono conferme a riguardo, così come mancano indiscrezioni sul prezzo.