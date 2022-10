Come notato da tutti già fin dalle varie indiscrezioni e notizie pre-lancio, la nuova serie di CPU Intel Raptor Lake ha alzato considerevolmente la conta dei core su quasi tutti i modelli: si parte dai 10 core già su Core i5-13400, ancora da annunciare, passando dai 14 core sul Core i5-13600K, per finire con i 16 core dell’i7-13700K e i 24 core del Core i9-13900K. Questo vantaggio ha permesso all’azienda di Santa Clara di primeggiare in diversi ambiti, come mostrato dai primi benchmark dopo l’uscita. AMD, che invece ha deciso di mantenere invariato il numero di unità di elaborazione nei suoi Ryzen 7000, sembra al lavoro su una prima risposta alla lineup Intel: il Ryzen 7 7800X, da poco trapelato su Geekbench, includerebbe infatti 10 core e 20 thread.

In maniera analoga al 7900X, il Ryzen 7 7800X farebbe uso di due CCD, che comprenderebbero però 5 core e 32MB di cache L3 ciascuno, per un totale di 10 core e 64MB di cache. L’esemplare trapelato sul sito web di Geekbench ha una frequenza di funzionamento che parte da 4,5 GHz, per raggiungere in boost i 5,4 GHz. Dato che la CPU non è stata ancora ufficialmente annunciata, AMD non ha proferito parola sulla disponibilità e sul prezzo, ma a giudicare dalle performance generalmente inferiori del fratello minore Ryzen 7 7700X rispetto al Core i7-13700K, possiamo aspettarci che l’azienda posizioni il nuovo Ryzen 7 7800X tra i 450€ e i 500€, abbassando eventualmente il prezzo del modello da 8 core in modo da portarlo più vicino a quello dell’i5-13600K. Con queste specifiche, il 7800X ha registrato un punteggio in multi thread di 16163 punti, con cui si piazza tra il 7900X e il 7700X, proprio grazie al maggior numero di core.

Fonte: Geekbench

Ryzen 7 7800X, tuttavia, non è la sola CPU a essere apparsa in anteprima: a fare compagnia al modello di fascia alta c’è anche Ryzen 3 7300X, un’interessante processore pensato per dare battaglia alla fascia bassa dei modelli della concorrenza, segmento dove Intel ha da tempo il predominio, ma al tempo stesso non ha il vantaggio dell’architettura ibrida che caratterizza le varianti più performanti. Il 7300X è un processore da 4 core e 8 thread e fa uso di un CCD da 8 core Zen 4 con quattro di questi disabilitati, oltre a 32MB di cache L3. La frequenza è notevole, poiché ha una base di 4,5 GHz che tocca un massimo di ben 5 GHz. Il processore può quindi essere una valida alternativa al Core i3-13300, se consideriamo anche che Intel ha deciso di continuare a utilizzare i core Golden Cove. L’unico svantaggio sembra tuttavia essere il supporto univoco per le RAM DDR5, che non consente in questo modo di assemblare un PC più economico, nonostante il prezzo dei nuovi moduli sia ormai comunque in discesa.

Anche le prestazioni del 7300X fanno comunque sperare, con 7682 punti ottenuti in multi thread, il che lo pongono praticamente alla pari del Ryzen 5 5600X. Per il resto, non rimane che attendere annunci ufficiali da parte di AMD, per conoscere prezzo e disponibilità di queste nuove CPU.