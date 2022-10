Disponibili da qualche settimana, i primi processori AMD basati sull’architettura Zen 4 che costituiscono la serie 7000, ovvero Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X e Ryzen 9 7950X, saranno presto accompagnati da altri modelli per completare la line up e offrire prodotti adeguati ad ogni tipo di esigenza (e portafoglio). Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato del Ryzen 7 7700, CPU che, stando alle ultime voci, dovrebbe mantenere gli 8 core del fratello maggiore e avere un TDP di 65W, quindi con un consumo energetico notevolmente più contenuto rispetto alla variante X.

Per la gioia di tutti coloro che stavano attendendo informazioni anche su un eventuale nuovo modello di fascia media, a quanto pare è stato testato recentemente un Ryzen 3 7300X su una scheda madre Gigabyte B650 AORUS. Il processore, secondo quanto riportato dal popolare test Geekbench, è dotato di 4 core e 8 thread, 32MB di cache L3 e avrebbe una frequenza massima di 5GHz. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, si parla di 1.984 punti nel benchmark single core e 7.682 in quello multi core.

Photo Credit: Geekbench

Piuttosto interessante il fatto che, almeno per quanto riguarda l’ambito single core, la CPU è in grado di superare anche il potente Ryzen 9 5950X, che si ferma a 1.689 punti. Ovviamente, in multi core la situazione cambia decisamente, con i 16.508 punti registrati dal top di gamma della precedente generazione. Oltre al Ryzen 3 7300X, su Geekbench è stato avvistato anche il Ryzen 7 7800 (10 core, 20 thread, boost clock di 5,3GHz), che ha ottenuto 2.097 punti in single core e 16.163 in multi core.

I modelli standard non sono tuttavia gli unici processori attesi. Un’attenzione particolare è infatti rivolta alle nuove CPU con 3D V-Cache, che fanno molto gola ai videogiocatori. Come già anticipato dai rumor più recenti, dovremmo poter vedere il primo esemplare al CES 2023, la notizia sarebbe in realtà quasi ufficiale, poiché proviene da una presunta roadmap trapelata in rete