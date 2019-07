AMD prepara Navi 14, 24 CU e frequenza di 1900 MHz

Navi 14 potrebbe essere il nome in codice di una nuova GPU a 7 nanometri di AMD, probabilmente quella che vedremo a bordo delle Radeon RX 5600.

Stando a Komachi, un leaker molto attivo su Twitter, AMD porterà prossimamente sul mercato nuove schede video basate su architettura RDNA, segnatamente proposte più economiche rispetto alle nuove RX 5700 e RX 5700 XT.

Il noto leaker ha scovato su CompuBench una nuova GPU a 7 nanometri di AMD, nome in codice Navi 14, che potrebbe alimentare l’ipotetica serie Radeon RX 5600, un’offerta di schede video potenzialmente pensata per competere con la GTX 1660 (e probabilmente GTX 1660 Ti) di Nvidia.

La nuova Navi 14 presenta 24 Compute Unit RDNA, ognuna con 64 stream processor per un totale di 1536 SP per un clock che dovrebbe arrivare fino a 1900 MHz. Nessuna informazione invece sulla VRAM, sia per quanto concerne la capacità che la frequenza operativa. Ignota anche l’ampiezza del bus.

Anche le proposte più economiche quindi saranno basate su un processo produttivo a 7 nanometri e sulla nuova architettura Navi, per la gioia degli utenti che ricercano schede economiche ed un miglior rapporto qualità / prezzo.