AMD presenta le Radeon RX 9060: in arrivo nel Q2 2025

La strategia di AMD nel mercato delle schede grafiche sta prendendo una piega interessante con l'ampliamento della nuova generazione RDNA 4. Mentre i riflettori sono attualmente puntati sui modelli di punta Radeon RX 9070 XT e RX 9070, in arrivo sugli scaffali dei negozi il 6 marzo, l'azienda ha silenziosamente gettato le basi per un'espansione verso la fascia medio-bassa del mercato. Durante un evento esclusivo organizzato in Cina, AMD ha rivelato i suoi piani per il lancio della serie Radeon RX 9060, aprendo nuove prospettive per i giocatori con budget più contenuti che non vogliono rinunciare alle tecnologie di ultima generazione.

Un annuncio discreto per il mercato di massa

L'informazione sul futuro lancio della serie RX 9060 è emersa quasi come un'appendice durante la presentazione cinese di AMD, un dettaglio che è stato trattato diversamente rispetto alla presentazione virtuale destinata al pubblico occidentale. Secondo quanto riportato da ITHome e VideoCardz, un rappresentante del Team Red ha brevemente accennato all'arrivo di questa nuova linea di prodotti, fissando una finestra temporale per il secondo trimestre del 2025.

Questa strategia di comunicazione differenziata tra mercati orientali e occidentali rappresenta un elemento curioso nella strategia marketing di AMD. Mentre gli appassionati europei e americani hanno assistito a una presentazione completamente virtuale, il pubblico cinese ha beneficiato di un evento in presenza con informazioni esclusive.

Il database GPU di TechPowerUp, noto per la sua accuratezza, aveva già ipotizzato l'esistenza di un modello Radeon RX 9060 XT da 12 GB fin dall'inizio di gennaio, e recentemente ha aggiornato le sue informazioni includendo riferimenti a una GPU "Navi 48 LE" dal Team Red.

Caratteristiche tecniche e posizionamento sul mercato

Sebbene AMD sia stata avara di dettagli tecnici specifici, le informazioni trapelate indicano una chiara direzione strategica. La nuova serie si posizionerà nella fascia media del mercato, con un focus particolare sul rapporto qualità-prezzo e con l'obiettivo di fornire soluzioni ad alte prestazioni e basso consumo pensate specificamente per il gaming a 1080p e 1440p.

Gli insider locali suggeriscono che questi modelli di fascia inferiore della lineup RDNA 4 presenteranno un numero ridotto di unità di calcolo rispetto ai fratelli maggiori e saranno equipaggiati con 8 GB di memoria GDDR6.

Il bilanciamento tra prestazioni e consumi energetici rappresenterà un punto di forza della nuova proposta AMD.

Per quanto riguarda i consumi energetici, le fonti di ITHome indicano che il TBP (Total Board Power) delle Radeon RX 9060 dovrebbe collocarsi in una fascia compresa tra i 150 e i 200 Watt, rendendole particolarmente efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle loro capacità prestazionali.

Il fattore prezzo e l'impatto sul mercato

Le indiscrezioni sul prezzo posizionano questi nuovi prodotti in una fascia compresa tra i 349 e i 449 dollari, una strategia che potrebbe risultare decisiva nel confronto diretto con la concorrenza di NVIDIA. AMD sembra voler consolidare la propria presenza nel segmento mid-range, particolarmente competitivo e redditizio.

Il timing del lancio, previsto per il secondo trimestre del 2025, suggerisce inoltre che AMD stia pianificando attentamente il proprio calendario di rilasci per massimizzare l'impatto sul mercato e minimizzare la cannibalizzazione interna tra i propri prodotti.

La strategia di comunicazione differenziata

Risulta particolarmente interessante la scelta di AMD di condividere queste informazioni preliminari durante un evento dedicato al mercato cinese. VideoCardz ha estratto e tradotto tramite AI un breve segmento dal video originale pubblicato su Bilibili, evidenziando come alcune informazioni strategiche vengano comunicate in modo differente a seconda dei mercati di riferimento.

Questa strategia comunicativa potrebbe riflettere l'importanza crescente del mercato asiatico nelle decisioni aziendali di AMD, nonché le diverse esigenze e preferenze dei consumatori nelle varie regioni geografiche. Il mercato cinese, in particolare, ha dimostrato un forte interesse per le soluzioni di gaming a costo contenuto ma tecnicamente all'avanguardia.