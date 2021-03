AMD, presto in arrivo una versione mobile della Radeon RX 6800?

A differenza della sua diretta rivale NVIDIA, AMD è ormai da parecchio tempo che non propone più nuove GPU per il mercato mobile. Infatti, le ultime sono state quelle della serie Radeon RX 5000M, come la RX 5600M e la RX 5700, mentre sul fronte desktop e console sono già apparsi diversi prodotti basati sulla nuova architettura RDNA 2.

A quanto pare, i fan della compagnia californiana non dovranno attendere molto, dato che, stando al leaker @KOMACHI_ENSAKA, AMD starebbe già lavorando ad una serie Radeon RX 6000 mobile. Infatti, nell’ultimo driver video sono stati trovati riferimenti alla Radeon RX 6800M, indicata dall’ID 73D5:C3, il quale si trova tra due modelli di RX 6700 XT. Ciò significa che questa GPU non ancora annunciata sarà basata sull’architettura RDNA 2.

Stando agli ultimi rumor diffusi dai colleghi di Videocardz, AMD dovrebbe lanciare quattro modelli di GPU mobile basate su Navi 22 con diversi valori di TGP: 145W, 135W, 100W e 90W. Inoltre, per quanto riguarda le configurazioni di memoria, dovrebbero essere previste varianti con 12GB e 10GB con bus di 192bit o 160bit.

I modelli di fascia più bassa, invece, dovrebbero essere equipaggiati con la meno potente GPU Navi 23, chip entry-level che si andrà a scontrare con le proposte di NVIDIA con GA106. Ovviamente, per il momento queste rimangono solo supposizioni e vanno considerati come semplici rumor. Non ci resta altro che attendere un annuncio ufficiale da parte della casa madre.

Recentemente, vi abbiamo parlato di Navi 23 anche relativamente alla presunta uscita imminente di una nuova scheda grafica desktop basata sulla GPU. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia.