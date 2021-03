AMD, il lancio di una nuova scheda grafica è ormai imminente?

Pochissimi giorni fa, AMD ha lanciato la sua nuova scheda grafica Radeon RX 6700 XT basata sulla GPU Navi 22, la quale può contare sulla potenza di 40CU (Compute Unit) per un totale di 2.560 Stream Processor con un Game Clock fino a 2.424MHz, accompagnata da 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus a 192bit. Ovviamente, il prodotto offre anche tutti gli avanzamenti tecnologici introdotti con la nuova architettura RDNA 2, tra cui il supporto all’Infinity Cache (in questo caso pari a 96MB) e la possibilità di effettuare calcoli accelerati via hardware per gli effetti di Ray Tracing in tempo reale. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare la recensione completa apparsa sulle nostre pagine.

Cezanne Desktop APU

~June Dimgray Cavefish GPU



~1440p < RTX 3060 < 1080p

~April

~CNY 2,499

~32 Compute Units

~About 236 mm2

~64MB Infinity Cache

~128-bit 16Gbps GDDR6 with 8GB VRAM — Yuko Yoshida (@KittyYYuko) March 18, 2021

Recentemente, il leaker Yoko Yoshida, conosciuto su Twitter come @KittyYYuko, ha pubblicato alcune presunte informazioni inerenti alla GPU Navi 23, nota anche con il nome in codice Dimgrey Cavefish. Stando al messaggio, il chip offrirà 32 Compute Unit per un totale di 2.048 Stream Processor, una diminuzione pari a ¼ rispetto a Navi 22. Inoltre, la CPU si interfaccerà con gli 8GB di memoria GDDR6 (che dovrebbero avere una velocità di 16Gb/s) a bordo tramite un bus a 128 bit. Le dimensioni del die dovrebbero essere di 236mm², mentre la quantità di Infinity Cache sarà di 64MB.

Per quanto riguarda le prestazioni, questa nuova scheda basata su Navi 23 dovrebbe offrire performance ottimali in 1080p, probabilmente garantendo elevati frame rate. Del resto, era piuttosto prevedibile, dato che la Radeon RX 6700 XT (Navi 22) è stata pensata per la risoluzione di 1440p, mentre la Radeon RX 6800 XT (Navi 21) per il 4K. Infine, @KittyYYuko ha parlato del prezzo, che dovrebbe attestarsi a 2.499 CNY, pari a circa 323 euro al cambio attuale.

Al momento non sappiamo quale sarà il nome finale della scheda, ma, date le caratteristiche, è possibile venga commercializzata come Radeon RX 6600. Oltre a ciò, il leaker ha preannunciato che le APU AMD Cezanne arriveranno il prossimo giugno, mentre l’uscita di Navi 23 è ormai imminente, dato che dovrebbe essere disponibile già dal prossimo mese. Ricordiamo che, in attesa di una conferma ufficiale da parte della compagnia di Sunnyvale, queste informazioni vanno prese come semplici rumor.