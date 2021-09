AMD punta a migliorare di 30 volte l’efficienza dei suoi chip in 4 anni

AMD ha annunciato recentemente un obiettivo estremamente ambizioso: raggiungere un’efficienza energetica trenta volte superiore delle sue CPU EPYC e degli acceleratori GPU Instinct entro il 2025. Il nuovo sforzo di AMD segue l’iniziativa 20×25 che si è svolta dal 2014 al 2020, producendo un miglioramento dell’efficienza energetica di 25 volte per i chip notebook dell’azienda.

Credit: AMD

AMD si sta concentrando in particolare sui carichi di lavoro AI e HPC e gli obiettivi della società potrebbero suggerire i suoi futuri piani di progettazione hardware. Ad esempio, AMD prevede di migliorare le prestazioni mentre lavora ai suoi nuovi obiettivi inerenti al consumo energetico, ma non vuole semplicemente realizzare chip più grandi per risolvere il problema delle performance. Invece, l’idea è quella di migliorare le prestazioni e le performance per watt contemporaneamente.

Come per qualsiasi obiettivo, AMD deve avere un modo per misurare i suoi progressi. Dato che l’azienda è focalizzata sulle prestazioni nei carichi di lavoro AI e HPC, AMD ha optato per FLOPS FP16 o BF16 (Linpack DGEMM kernel FLOPS con dimensione matrice 4k), il che significa che utilizza un tipo di dati comunemente utilizzato per i carichi di lavoro di AI training. AMD ha impostato come base le prestazioni aggregate di un sistema esistente (nodo di elaborazione) con quattro GPU MI60 e una CPU EPYC non specificata. L’azienda ha affermato che farà affidamento sull’ottimizzazione sia dell’hardware che del software per raggiungere i suoi obiettivi.

Credit: AMD

Credit: AMD

A differenza del precedente obiettivo di AMD per il miglioramento dell’efficienza dei notebook, l’azienda non sta inserendo le misurazioni del consumo energetico in standby nella sua metodologia di test. L’azienda utilizzerà invece i tassi di utilizzo tipici per questi carichi di lavoro (circa il 90%) moltiplicati per il PUE (Power Usage Effectiveness) del data center.

Mark Papermaster, Executive Vice President e CTO di AMD, ha affermato: