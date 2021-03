AMD Radeon RX 6700, ci saranno modelli anche con 12GB di RAM?

Grazie ad una recente registrazione effettuata dal noto produttore taiwanese ASUS presso l’ente ECC, siamo venuti a conoscenza di vari modelli di Radeon RX 6700 in arrivo. Tutti gli articoli inseriti nel database erano equipaggiati con 12GB di VRAM, indicando in tal modo che il prodotto, attualmente non ancora annunciato ufficialmente da AMD, potrebbe essere dotato dello stesso quantitativo di RAM a bordo della Radeon RX 6700XT, GeForce RTX 3060 (desktop) e della presunta RX 6600 XT. Prima di lasciarsi andare a facili conclusioni, ricordiamo che le registrazioni presso l’ECC non sempre si sono rivelate affidabili, quindi per il momento è doveroso prendere questa informazioni come dei semplici rumor.

Circa un mese fa, vi abbiamo informato dell’avvistamento, sempre presso l’ECC, delle registrazioni fatte da alcuni partner di AMD, nei quali la Radeon RX 6700 compariva in configurazioni con 6GB di VRAM. L’eventuale commercializzazioni di varianti con 12GB di RAM potrebbe dare una spinta in più al prodotto verso la fascia media. AMD ha venduto per anni le sue schede grafiche di fascia medio-bassa in più configurazioni di memoria (ad esempio RX 480 e RX 580) per aiutare a mantenere le sue proposte interessanti a diversi tipologie di acquirenti, dato che, soprattutto quando si parla di GPU economiche, il quantitativo di VRAM può fare la differenza a livello di prezzo.

Ovviamente, al momento non sappiamo quale potrebbe essere il divario di prezzo tra il modello da 6GB e quello da 12GB, ma sicuramente ci saranno tantissime persone pronte ad acquistarli, data la carenza di nuovi prodotti disponibili attualmente sul mercato. AMD ha affermato che prevede di avere molti più pezzi della sua RX 6700 XT rispetto a qualsiasi altra scheda grafica della serie RX 6000 lanciata sino ad ora e speriamo che questo sarà anche il caso della RX 6700. Ricordiamo che la Radeon RX 6700 XT sarà disponibile esattamente tra una settimana, giovedì 18 marzo.