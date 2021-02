Radeon RX 6700 XT, ecco la line up di Gigabyte

Un paio di giorni fa vi avevamo riportato il tweet di Andreas Schilling, giornalista del portale HardwareLuxx.de, nel quale aveva pubblicato alcune presunte specifiche dell’ormai imminente scheda grafica AMD Radeon RX 6700 XT, di cui si sente parlare ormai da diversi mesi e che dovrebbe debuttare sul mercato entro il prossimo marzo.

Stando alle indiscrezioni raccolte nel corso delle scorse settimane, la Radeon RX 6700 XT dovrebbe essere equipaggiata con 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus a 192bit, mentre il chip Navi 22 dovrebbe poter contare su 40CU (Compute Unit), per un totale di 2.560 Stream Processor, rendendo la Radeon RX 67000 XT la perfetta sostituita della RX 5700 XT per l’esecuzione di videogiochi a risoluzione 1440p. Ovviamente, saranno presenti anche tutti gli avanzamenti tecnologici portati dalla nuova architettura RDNA 2, tra cui il supporto all’Infinity Cache e la possibilità di effettuare calcoli in hardware per gli effetti di Ray Tracing in tempo reale.

A quanto pare, Gigabyte ha recentemente registrato la propria serie di prodotti Radeon RX 6700 XT presso l’Eurasian Economic Commission (EEC), purtroppo senza svelare una data d’uscita ma confermando la presenza di 12GB di VRAM a bordo. Trovate l’intera line up nella tabella sottostante.

Modello Codice Prodotto Gigabyte Radeon RX 6700 XT AORUS GV-R67XTAORUS E-12GD Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC GV-R67XTGAMING OC-12GD Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming GV-R67XTGAMING-12GD Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle OC GV-R67XTEAGLE OC-12GD Gigabyte Radeon RX 6700 XT Eagle GV-R67XTEAGLE-12GD Gigabyte Radeon RX 6700 XT (Reference) GV-R67XT-12GD-B

La Radeon RX 6700 XT dovrebbe possedere un dissipatore a doppia ventola nella sua versione reference con due connettori di alimentazione a 8 pin, almeno stando ad un passato render del prodotto. La scheda dovrebbe andare a scontarsi sul mercato con le GeForce RTX 3060 Ti e RTX 3060 di NVIDIA e sarà interessante verificare le sue prestazioni in classici scenari d’uso ed il suo rapporto prezzo/prestazioni.