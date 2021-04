AMD Radeon RX 6900 XT, stabilito un nuovo record mondiale in overclock

Der8auer, un noto overclocker tedesco, è riuscito a stabilire un nuovo record relativo alla frequenza della GPU che equipaggia la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT. Con l’aiuto del raffreddamento ad azoto liquido, Der8auer è riuscito a raggiungere ben 3.225MHz sul core. Sicuramente tutti i prodotti basati sulla Radeon RX 6900 XT sono in grado di offrire prestazioni davvero elevate, ma il modello LiquidDevil Ultimate Radeon RX di PowerColor è particolarmente corazzato, grazie ad una sezione VRM a 16 fasi e alla presenza di tre connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin.

La scheda non sembra avere alcun limite di velocità di clock, motivo per cui è stato possibile spingerla fino a 3.225GHz senza ulteriori modifiche, a parte il fatto di usare l’azoto liquido per il raffreddamento, mentre i precedenti record erano stati segnati apportando alcuni cambiamenti ai VRM. Quando AMD ha introdotto le sue schede grafiche Radeon RX 6800 XT e RX 6900 XT circa sei mesi fa, gli utenti hanno presto scoperto che l’azienda aveva limitato la frequenza massima della RX 6800 XT a 2,80GHz, mentre la RX 6900 XT poteva arrivare a 3.0GHz.

Più di recente, fonti non ufficiali avevano affermato che AMD avesse iniziato a fornire ai suoi partner GPU Navi 21 con un limite più alto, ma non era del tutto chiaro se la compagnia avesse selezionato i nuovi processori in autonomia o semplicemente lasciato che i produttori apportassero un overclock piuttosto spinto. ASRock e PowerColor hanno infatti iniziato a offrire Radeon RX 6900 XT con un boost clock massimo fino a 2.500MHz, 250MHz maggiore rispetto a quello di 2.250MHz consigliato da AMD. A quanto pare, l’esistenza di queste GPU prive di un limite di frequenza è confermata, dato l’eccezionale risultato ottenuto da Der8auer.