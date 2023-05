Dopo quasi sei mesi dal debutto delle Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX, AMD è pronta a lanciare sul mercato un nuovo membro della famiglia RX 7000, la Radeon RX 7600. Una scheda di fascia entry level, che va a sostituire la vecchia RX 6600 rilasciata verso fine 2021.

La RTX 4060 Ti (qui potete leggere la nostra recensione) è di fascia superiore e, come vi abbiamo raccontato, la RTX 4060 “liscia” arriverà solo a luglio. Ciò significa che la RX 7600 può essere confrontata solo con la RTX 3060, attuale proposta entry level di NVIDIA, ma significa anche che lo scenario è destinato a cambiare tra poche settimane, quando la RTX 4060 debutterà sul mercato.

La Radeon RX 7600 arriva sul mercato italiano al prezzo di 309 euro. Non è aggressivo come i 269 dollari annunciati per gli Stati Uniti, ma è comunque inferiore a quello che è oggi il prezzo medio di una RTX 3060.

Caratteristiche tecniche

A bordo della RX 7600 troviamo una GPU Navi 33 XL, basata sulla più recente architettura RDNA 3 e prodotto con i 6nm di TSMC. Il die misura 204 mm² e conta 13,3 miliardi di transistor, risultando quindi più denso (come da aspettative) di quello della RX 6600, con 11,1 miliardi di transistor in 237 mm².

La RX 7600 è dotata di 32 Compute Unit, 2048 Stream Processor 32 Ray Accelerator (uno per ogni CU) e 64 AI Accelerator. La frequenza di picco arriva fino a 2625MHz, mentre il Game Clock è di 2250MHz. A bordo troviamo 8GB di memoria GDDR6 a 18Gbps su un bus 128-bit, per una larghezza di banda complessiva di 476,9GB/s. La Infinity Cache rimane di 32MB ma passa alla seconda generazione, quindi è più evoluta rispetto a quella presente sulla RX 6600.

RX 7600 RX 6600 RX 6600 XT RX 7900 XT Architettura RDNA 3 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 3 Compute Unit 32 28 32 84 Ray accelerator 32 28 32 84 AI Accelerator 64 – – 168 Stream Processors 2048 1792 2048 5376 Boost clock 2625 MHz 2044 MHz 2589 MHz 2400 MHz AMD Infinity Cache 32 MB 2nd gen. 32 MB 1st gen. 32 MB 1st gen. 80 MB 2nd gen. Memoria 8GB GDDR6 @ 18 Gbps 8GB GDDR6 @ 14 Gbps 8GB GDDR6 @ 16 Gbps 20 GB GDDR6 @ 20 Gbps Larghezza di banda 476,9 GB/s 412,9 GB/s 256 GB/s 800 GB/s BUS memoria 128-bit 128-bit 128-bit 320-bit TGP 165 watt 132 watt 160 watt 300 watt Prezzo 309 euro 329 dollari (lancio) – 240€ circa (oggi) 379 dollari (lancio) – 350€ (oggi) 1059€ (lancio) – 900/1000€ (oggi)

Il TGP cresce e arriva a 165 watt, circa 30W in più (il 25%) della RX 6600, che si fermata a 132 watt. Per l’alimentazione troviamo un singolo connettore 8 pin, mentre la dotazione porte prevede tre DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1a.

In termini di dimensioni, la RX 7600 è estremamente compatta: è lunga solamente 21cm ed è larga due slot, quindi potrà essere inserita anche nei case mini-ITX più piccoli senza difficoltà. Per la prima volta inoltre AMD ha creato una GPU entry level con design reference: l’estetica è la stessa vista sulle altre RX 7000, a nostro avviso molto bella.

Prestazioni

Per i nostri test ci siamo affidati alla nostra nuova piattaforma di prova, equipaggiata con un Intel Core i9-13900K, 32GB di RAM DDR5-6000 e un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD XT da 360mm. Nonostante la scheda sia dedicata al gaming in Full HD abbiamo svolto dei benchmark anche a risoluzione QHD per vedere come si comporta, inoltre come sempre abbiamo fatto dei test anche con ray tracing attivo, attivando FSR sulle GPU AMD e DLSS su quelle NVIDIA.

Prestazioni in QHD e FHD

La Radeon RX 7600 è progettata per giocare in Full HD, ma come potete vedere dai grafici, si comporta molto bene anche in Quad HD, riuscendo a raggiungere i 60 FPS in praticamente tutti i giochi tranne Cyberpunk 2077 e Returnal, dove basterà ritoccare leggermente i dettagli grafici per superarli; in generale, scegliere il preset “alto” anziché “ultra” a questa risoluzione vi consente di giocare a tutto senza troppi problemi. L’unico vero limite per il gaming in Quad HD sono gli 8GB di VRAM, che in alcuni titoli non bastano e causano un peggioramento delle prestazioni.

Confrontandola con le sue dirette concorrenti, in questi test la RX 7600 risulta il 24% più veloce della RX 6600, il 3% più veloce della RX 6600 XT e il 12% più veloce della RTX 3060.

In Full HD la RX 7600 riesce a gestire qualsiasi gioco con il massimo livello di dettaglio grafico, superando abbondantemente anche i 144 FPS in alcuni titoli, come F1 22. Qui la Radeon RX 7600 è il 22% più veloce della RX 6600, il 4% più veloce della RX 6600 XT e il 18% più veloce della RTX 3060.

Prestazioni in QHD e FHD con ray tracing e FSR / DLSS

Per i test con ray tracing abbiamo usato diverse impostazioni, ma in ogni gioco abbiamo impostato FSR (o DLSS) in modalità bilanciata. Qui sotto vi lasciamo, prima dei grafici, una tabella dove indichiamo, gioco per gioco, l’impostazione del ray tracing selezionata e la versione di DLSS / FSR usata nei test.

Gioco Impostazione ray tracing Versione DLSS / FSR Cyberpunk 2077 Ultra DLSS 2 / FSR 2.1 Returnal Max DLSS 2 / FSR 2.1 Dying Light 2 Alta qualità DLSS 2 / FSR 2 F1 22 Alto DLSS 2 / FSR 2

Il ray tracing rimane il punto debole delle schede AMD, meno mature da questo punto di vista e non ancora al livello della concorrenza. La RX 7600 migliora del 7% le prestazioni della RX 6600 XT e del 24% quelle della RX 6600, ma rimane dietro la RTX 3060 mediamente del 13%; nonostante la nuova Radeon sia più veloce in F1 2022 e offra le stesse prestazioni in Returnal, è parecchio più lenta della RTX 3060 in Dying Light 2 e soprattutto in Cyberpunk 2077, dove non raggiunge nemmeno i 30 FPS medi.

In Full HD la situazione è la medesima: la RX 7600 è più veloce della RX 6600 e della RX 6600 XT, rispettivamente del 21% e del 10%, ma rimane dietro la RTX 3060 in media del 10%. Più nel dettaglio, in Returnal e F1 22 la RX 7600 ottiene framerate più alti (rispettivamente 3% e 12%), mentre in Dying Light 2 ha la meglio la GPU NVIDIA (+20%); a pesare molto però è Cyberpunk 2077, dove la RTX 3060 è il 61% più veloce.

Consumi

Il nostro test dei consumi mette a dura prova la Radeon RX 7600, che assorbe fino a 130 watt, il 25% in meno della RTX 3060 e il 10% in meno della RX 6600 XT. I consumi sono tuttavia circa il 34% più alti rispetto alla RX 6600, che si ferma poco sotto i 100 watt.

Temperature

La Radeon RX 7600 ha raggiunto nello stress test una temperatura massima di 73°C, più alta di quella registrata su Radeon RX 6600, RX 6600 XT e RTX 3060, che però abbiamo provato in versioni custom con un dissipatore più performante. In generale comunque la temperatura raggiunta non è preoccupante e potete giocare per molte ore senza problemi, inoltre acquistando una scheda di un partner e non il modello Reference di AMD, avrete probabilmente prestazioni in raffreddamento superiori.

Conclusioni

La Radeon RX 7600 è una scheda video che fa il suo debutto in un momento particolare, dove la fascia entry level vede solo modelli di passata generazione. La nuova arrivata di AMD al momento non ha una reale concorrente, elemento che rende anche più difficile valutarla; come già anticipato, bisognerà aspettare l’arrivo della RTX 4060 nel mese di luglio per capire appieno il posizionamento e le potenzialità di questa RX 7600.

Come abbiamo visto nei test, la scheda migliora le prestazioni della Radeon RX 6600 mediamente del 22%, ma con un consumo sotto stress oltre il 30% maggiore; ci saremmo aspettati un risultato migliore da questo punto di vista, considerando anche il fatto che la RX 7600 consuma il 10% in meno della RX 6600 XT ed è una manciata di punti percentuali più veloce.

Guardando unicamente alle prestazioni in Full HD, la Radeon RX 7600 deve temere la concorrenza proprio della RX 6600, che consente di giocare in 1080p a 60 FPS a praticamente qualsiasi titolo moderno, spendendo solo 240€. In quest’ottica, il modello di vecchia generazione è particolarmente interessante per chi vuole assemblare un PC da gaming entry level spendendo poche centinaia di euro. La fortuna della nuova GPU RDNA 3 sta, oltre che nelle nuove tecnologie e in una migliore gestione del ray tracing, nelle prestazioni in Quad HD: come vi abbiamo già raccontato nel paragrafo dedicato, la RX 7600 riesce a eseguire i titoli moderni a 1440p raggiungendo i 60 FPS in praticamente tutti i titoli tranne i più pesanti, come Cyberpunk 2077. Basta però ritoccare le impostazioni grafiche, o selezionare direttamente il preset “alto” anziché “ultra” se non si vuole perdere troppo tempo nei menu delle impostazioni, per riuscire ad andare oltre i 60 FPS anche in questi titoli. Purtroppo, il gaming in Quad HD è limitato dai soli 8GB di VRAM, che nei giochi più recenti e pesanti non bastano già a questa risoluzione e comportano un peggioramento delle prestazioni.

E rispetto alla concorrenza? La RTX 3060 è di passata generazione, ma pur rimanendo dietro la RX 7600 in rasterizzazione, rimane migliore nella gestione del ray tracing. È indubbio che AMD abbia ancora parecchio lavoro da fare in questo ambito e nonostante le prestazioni siano molto migliorate rispetto a quelle della gamma RX 6000, c’è ancora tanta strada da fare per impensierire NVIDIA, che può godere di hardware molto più maturo.

Tirando le somme, se siete interessanti a questa nuova RX 7600, perché siete ancora tra i pochi a cui non interessa il ray tracing e volete una GPU di nuova generazione che costi poco e sia veloce in rasterizzazione classica, vi consigliamo di aspettare una paio di mesi prima di decidere se acquistarla per scoprire come si comporta rispetto alla RTX 4060, sua diretta concorrente che debutterà a a luglio a 335€ (prezzo del modello Founders Edition e di alcune custom). Anche il prezzo di 309€ pesa molto: è pericolosamente vicino a quello della RTX 4060, inoltre bisognerà capire quante schede saranno vendute al prezzo di listino, quanto costeranno le altre custom e anche quanto in fretta si scenderà sotto i 300€, soglia sotto la quale la RX 7600 inizierà a diventare davvero interessante. Fino a quel momento, potrebbe valere la pena valutare altre schede video per un PC gaming economico, anche di passata generazione.