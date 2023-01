La Radeon RX 7900 XTX sta avendo alcuni problemi di gioventù, in particolare un surriscaldamento anomalo della GPU, problematica che è stata segnalata da diversi utenti e su cui l’azienda sta attualmente investigando per tentare di trovare la causa. Pare tuttavia che il noto overlclocker der8auer abbia anticipato AMD, riuscendo a trovare la possibile origine in quello che sembra essere un difetto che risiede nella camera di vapore.

L’operazione sembra sia stata abbastanza costosa, considerato che l’overclocker ha dovuto acquistare ben quattro RX 7900 XTX per riuscire a identificare la radice del problema. È stato innanzitutto constatato che un’installazione orizzontale riesce a migliorare le temperature di ben 20°C, anche se purtroppo il throttling è tornato a presentarsi comunque dopo un minuto di test burn-in. Tenendo conto dell’influenza che ha la posizione della scheda video sul raffreddamento, der8auer ha iniziato a considerare altri fattori come il peso del dissipatore, o l’effetto che la gravità ha su quest’ultimo in base all’orientamento. Decidendo di apportare delle modifiche, l’overclocker ha quindi rimosso il supporto del dissipatore, limando di alcuni millimetri gli attacchi per tentare di migliorare la pressione di montaggio, senza tuttavia ottenere risultati.

A questo punto, l’ipotesi di un possibile difetto alla camera di vapore si è fatta sempre più strada: eseguendo ulteriori prove, der8auer ha ruotato una RX 7900 XTX verificando un ulteriore aumento di temperatura. Rimettendo la GPU in posizione originale la situazione non è migliorata: l’overclocker è quindi arrivato alla conclusione che la camera di vapore potrebbe avere delle problematiche che riguardano la circolazione del liquido all’interno delle tubazioni in rame, che si presenterebbero dopo la condensazione. Ciò potrebbe essere causato da una pressione inadeguata o da una quantità insufficiente di liquido all’interno. Ovviamente queste rimangono delle ipotesi, dato che der8auer non ha ancora deciso di sezionare il dissipatore, cosa che potrebbe fare in un prossimo video.

A parte questo, la situazione non giova all’immagine dell’azienda, che durante la presentazione ha preso in giro Nvidia per i guai iniziali che si sono verificati nella sua RTX 4090 con il nuovo connettore di alimentazione da 16 pin. Nonostante AMD si stia occupando della questione, non è ancora riuscita a fornire delle soluzioni agli utenti. Se quanto ipotizzato da der8auer dovesse effettivamente essere confermato, è lecito aspettarsi delle revisioni e dei possibili richiami.