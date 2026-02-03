Il mercato delle schede grafiche continua a essere dominato da NVIDIA, ma un piccolo segnale di vita arriva dal fronte AMD: la Radeon RX 9070 è finalmente apparsa nelle statistiche ufficiali del Steam Hardware Survey, anche se con una quota di mercato ancora marginale. Nonostante la strategia dichiarata di concentrarsi sul mercato mainstream piuttosto che sui prodotti di fascia alta, l'ingresso delle GPU basate su architettura RDNA4 nelle classifiche di utilizzo è stato tutt'altro che esplosivo. Il dato più significativo? La RX 9070 non-XT ha conquistato appena lo 0,16% di quota, una percentuale inferiore persino a quella della GeForce GT 730 di NVIDIA, una scheda del 2014.

L'analisi dei dati di gennaio 2026 rivela un quadro ancora più complesso: la Radeon RX 9070 XT, che a dicembre 2025 aveva fatto la sua comparsa con uno 0,22% di quota, è ora completamente scomparsa dalle rilevazioni, scendendo sotto la soglia dello 0,15% necessaria per essere registrata nelle statistiche. Questo nonostante le recensioni generalmente positive ricevute al lancio, avvenuto all'inizio di marzo 2025, quando sia la RX 9070 XT che la versione non-XT erano state apprezzate per le prestazioni mainstream solide, i 16GB di VRAM e i miglioramenti significativi in ray tracing e calcolo AI.

Il confronto con l'ecosistema GeForce evidenzia la distanza ancora abissale tra i due produttori. Mentre AMD celebra timidamente l'ingresso della RX 9070 con il suo 0,16%, la RTX 4060 di generazione precedente ha guadagnato 0,46% di quota nello stesso periodo. Ancora più impressionante è la performance della nuova RTX 5060, che ha registrato un incremento di 0,72% nel solo mese di gennaio, confermandosi la scheda con il maggior guadagno mensile. Analizzando i dati secondo la metrica delle variazioni mensili anziché per quota assoluta, la RX 9070 sale dalla parte bassa della classifica fino alla sesta posizione, un risultato che offre una prospettiva leggermente più ottimistica.

Un trend particolarmente interessante emerso dai dati di gennaio riguarda l'adozione della VRAM: le GPU con 16GB di memoria hanno registrato un incremento notevole del 5,85%, mentre le configurazioni da 12GB sono calate del 4,01% e quelle da 8GB del 3,11%. Questo spostamento verso capacità di memoria superiori potrebbe posizionare i 16GB al secondo posto nelle statistiche globali già a febbraio 2026, superando le configurazioni intermedie. Il fenomeno riflette probabilmente le crescenti esigenze dei giochi moderni e l'interesse per applicazioni legate all'intelligenza artificiale, settori in cui AMD ha promesso miglioramenti significativi con RDNA4.

La gamma Radeon RX 9000 comprende anche le RX 9060 XT, lanciate a giugno 2025 in versioni da 8GB e 16GB, con quest'ultima che ha ricevuto feedback particolarmente positivi per il rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, nemmeno questi modelli sono riusciti a scalfire in modo significativo il dominio di NVIDIA, confermando che la fedeltà all'ecosistema GeForce tra i giocatori PC rimane pressoché incrollabile, indipendentemente dalle valutazioni tecniche e dai prezzi di listino competitivi offerti da AMD.

Va sottolineato che lo Steam Hardware Survey presenta alcuni limiti intrinseci: i dati rappresentano solo un campione degli utenti attivi sulla piattaforma in un determinato mese, e fattori come l'aggiunta di nuove regioni geografiche, il lancio di titoli popolari o la stagionalità possono influenzare significativamente i risultati. La stessa scomparsa della RX 9070 XT dopo un solo mese di rilevazione dimostra la volatilità di queste statistiche. Nonostante queste limitazioni, il database rimane il riferimento più autorevole per comprendere le tendenze hardware tra i giocatori PC a livello globale.