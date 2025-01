Le grandi assenti della conferenza AMD: le nuove GPU Radeon RX 9070

Sorprendentemente, e non vi nascondiamo anche con una punta di delusione da parte nostra, AMD non ha dato spazio, durante la sua conferenza al CES 2025, alla sua prossima generazione di GPU basate sull'architettura RDNA 4, progettata per migliorare le prestazioni grafiche e l'immersione nel gaming.

Eppure, per quanto non siano state parte della presentazione, AMD ha rilasciato alcune informazioni, seppur molto risicate, in merito alle nuove le nuove schede Radeon RX 9070XT e Radeon RX 9070.

Tra le caratteristiche principali delle nuove GPU troviamo:

Nuovi acceleratori AI per esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale.

per esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale. Miglioramenti nel ray tracing , con un motore aggiornato per prestazioni superiori.

, con un motore aggiornato per prestazioni superiori. Radiance Display Engine , per una qualità visiva eccezionale.

, per una qualità visiva eccezionale. La tecnologia FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), un sistema di upscaling basato sull’intelligenza artificiale che offre una risoluzione 4K di alta qualità con bassissima latenza.

Queste GPU saranno costruite con un processo a 4 nanometri, garantendo un’efficienza senza precedenti. AMD introdurrà le nuove schede Radeon RX 9070XT e Radeon RX 9070 nel Q1 2025, le quali verranno prodotte, nelle immancabili versioni custom, dai partner commerciali dell'azienda, quali ACER, ASUS, Sapphire e XFX.