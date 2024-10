AMD: GPU RDNA 4 potrebbero arrivare in ritardo

AMD potrebbe ritardare il lancio delle sue prossime schede grafiche RDNA 4, previste inizialmente per il CES di gennaio. Secondo quanto riportato dal canale YouTube Moore's Law is Dead, la causa del rinvio sarebbe l'eccesso di scorte di schede RDNA 3 ancora invendute.

La voce di corridoio potrebbe avere importanti implicazioni per il mercato delle GPU. AMD aveva precedentemente dichiarato che RDNA 4 non avrebbe puntato alla fascia alta, ma si sarebbe concentrata sul segmento mainstream. Questo posizionamento rischia di rendere poco appetibili le attuali schede RDNA 3 di fascia media-alta ancora in vendita.

Secondo le fonti citate, la GPU Navi 31 alla base di modelli come RX 7900 GRE, XT e XTX starebbe creando particolari problemi di surplus. Un "importante rivenditore" avrebbe lamentato una "enorme" sovraproduzione.

RX 7800 XT su Amazon

Per quanto riguarda i tempi del rinvio, le fonti concordano su un probabile lancio nel primo trimestre del 2025. Questo si allineerebbe con le precedenti voci su una presentazione al CES di gennaio, suggerendo che il "ritardo" sia in realtà rispetto al tradizionale ciclo di lancio autunnale delle GPU.

Al momento non ci sono indicazioni di un imminente lancio di RDNA 4, così come non ci sono notizie sulla prossima generazione Blackwell di NVIDIA (probabilmente marchiata serie RTX 50).