Ve ne avevamo parlato pochi giorni fa e, a quanto pare, l’AMD Ryzen 5 5600X3D esiste davvero e arriverà sul mercato il prossimo 7 luglio. Aspettate però a mettere mano al portafogli: il processore sarà praticamente impossibile da acquistare in Italia, dato che si tratta di una edizione limitata nata da una collaborazione esclusiva tra AMD e Micro Center, famosa catena di negozi diffusa negli Stati Uniti.

Tutte le scorte disponibili saranno quindi vendute esclusivamente nei negozi Micro Center al prezzo di 229 dollari e fino a esaurimento scorte. Non possiamo prevedere cosa accadrà con il mercato dell’usato, ma considerando che il Ryzen 7 5800X3D ora si trova a 300 euro o meno, difficilmente varrà la pena acquistare dei Ryzen 5 5600X3D su eBay o simili.

In termini di specifiche tecniche, il Ryzen 5 5600X3D è equipaggiato di 6 core e 12 thread, 96MB totali di cache L3 e sfrutta ancora la piattaforma AM4, che permette di assemblare configurazioni decisamente economiche e dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie al costo sempre più basso delle schede madri AMD B550 e delle RAM DDR4. basandoci su prezzo e specifiche, il concorrente diretto di questo Ryzen 5 5600X3D dovrebbe essere l’Intel Core i5-13400, che per quanto offra buone prestazioni nei giochi, difficilmente riuscirà a raggiungere le prestazioni di un chip con 3D V-Cache; in ogni caso, dovremo attendere le prime recensioni oltreoceano per capire come si comporta il nuovo processore AMD dedicato ai videogiocatori.