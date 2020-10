AMD Ryzen 5000 Zen 3, quanto costeranno in Europa?

La presentazione delle nuove CPU AMD Ryzen 5000 basate sulla nuova architettura Zen 3 ha lasciato sicuramente molti fan a bocca aperta per via dell’aumento di prestazioni promesso dall’azienda americana rispetto alla generazione precedente, tuttavia durante l’evento in streaming sono stati annunciati i prezzi di queste soluzioni solamente in dollari. Grazie ad alcuni negozi online, andiamo ora a scoprire quanto costeranno i nuovi processori dell’azienda americana nel mercato europeo.

Partiamo subito dalla brutta notizia, ovvero il fatto che AMD ha deciso di aumentare leggermente i prezzi delle proprie CPU in ogni fascia di prezzo. Si era già potuto notare dall’annuncio dei prezzi di listino in dollari ma ora ne abbiamo la certezza anche per il nostro mercato.

Il negozio online finlandese Jimmy’s, che ha come tassazione il 24% e quindi si avvicina molto a ciò che possiamo aspettarci in Italia, ha listato tutte le CPU AMD nel proprio catalogo. Il Ryzen 5950X, l’unico 16 core e 32 thread annunciato all’evento, viene proposto a 849,00 euro senza dissipatore incluso. Un aumento di 50 euro rispetto al Ryzen 9 3950X che veniva anch’esso spedito senza dissipatore.

AMD Ryzen 9 5900X è stato inserito a listino al prezzo di 579,00 euro, un aumento di 10 euro per la soluzione 12 core e 24 thread rispetto al Ryzen 9 3900X. Tuttavia quest’ultimo arrivava compreso di dissipatore Wraith Prism che non troviamo sul nuovo modello. Ryzen 7 5800X, 8 core e 16 thread, dovrebbe avere un prezzo di 479,00 euro ovvero 30 euro in più del modello della generazione precedente, il Ryzen 7 3800X. Passando alla CPU di fascia media, il Ryzen 5 5600X a 6 core e 12 thread, dovrebbe vedere un aumento del prezzo di listino di 50 euro, per un totale di 319,00 euro. Questa CPU sarà l’unica della nuova serie ad includere un dissipatore stock.

Ricordiamo anche che è molto probabile che AMD presenti nel prossimo futuro anche le CPU Ryzen 7 5700X e Ryzen 5 5600, in maniera analoga a quanto fatto in passato per la serie 3000. Tuttavia ad oggi non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo.