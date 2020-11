AMD Ryzen 5000U presto in arrivo? Avvistato un notebook Acer

Nonostante manchi diverso tempo al loro vero e proprio debutto il mercato, i processori AMD Ryzen serie 5000U equipaggeranno diversi notebook in uscita prossimamente. Recentemente su Amazon è comparso il primo dispositivo che monta la CPU Ryzen 7 5700U: il computer portatile Acer Aspire 5 A515-45-R2J2.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche del prodotto, troviamo un display FHD IPS da 15,6″ con Acer Color Intelligence e supporto alla tecnologia Acer BlueLightShield per ridurre l’affaticamento della vista.

Acer Aspire 5 offre un design sottile per una massima mobilità. Infatti, lo spessore è pari solo a 1,79cm, mentre il peso è di 1,9Kg, abbastanza contenuto ma di certo non è uno dei dispositivi più leggeri delle categoria.

Ad accompagnare il Ryzen 7 5700U (che dovrebbe avere un clock di base di 1,8GHz), troviamo 8GB di RAM DDR4 ed un SSD da 512GB. Per ciò che concerne la connettività, oltre ad una schede di rete AX200 con tecnologia 2×2 MU-MIMO e supporto alle reti WiFi 6, troviamo una singola porta Ethernet RJ-45, due USB 3.1 Type-A, una USB 2.0 Type-A e una USB 3.2 Type-C.

Stando alle ultime informazioni trapelate, il processore Ryzen 7 5700U di AMD avrà otto core e sedici thread, con una frequenza che può arrivare sino a 4,3GHz. Per ciò che concerne la GPU integrata, dovrebbero essere presenti 8 GPU Compute Unit con clock fino a 1,9GHz. Il predecessore non era dotato di SMT e, rispetto al precedente Ryzen 7 4700U, nome in codice “Renoir”, abbiamo una frequenza più elevata e più core GPU.

Stando alla pagina ufficiale del prodotto su Amazon Italia, il notebook era prenotabile al prezzo di 779€, con spedizioni a partire da febbraio 2021. È possibile che Acer sveli ufficialmente la sua nuova serie di laptop AMD al CES 2021 all’inizio del prossimo anno.

Ricordiamo che, un paio di settimane fa, il leaker ExecutableFix aveva pubblicato alcuni presunti dettagli inerenti ai prossimi processori AMD Ryzen 5000U.