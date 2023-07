I Ryzen con 3D V-Cache sono senza ombra di dubbio tra i migliori processori per PC desktop, ma da oggi i videogiocatori e gli appassionati potranno beneficiare della tecnologia anche sui computer portatili: AMD ha infatti annunciato il nuovo Ryzen 9 7945HX3D, primo processore mobile dotato di 3D V-Cache.

Si tratta di una soluzione top di gamma per notebook gaming di fascia alta, che condivide gran parte delle specifiche con il modello “liscio”, senza 3D V-Cache. A bordo troviamo 16 core e 32 thread, una frequenza massima di 5,4GHz in boost, 144MB di cache e un TDP di 55 watt che può essere configurato fino a 75 watt.

AMD afferma che il nuovo Ryzen 9 7945HX3D è mediamente il 15% più veloce del modello senza 3D V-Cache, tuttavia non fornisce dei dati confrontabili: l’unico grafico all’interno della presentazione mostra incrementi percentuali fino al 53%, ma non viene fatta menzione di quanti FPS raggiunge il sistema su cui sono stati eseguiti i test.

Molto interessanti anche le prestazioni a diversi TDP: in dei test con Shadow of the Tomb Raider, riprodotto in 1080p a dettagli alti, è emerso che rispetto alle prestazioni senza 3D V-Cache, il Ryzen 9 7945HX3D assicura l’11% di performance in più a 70 watt, mentre a 40 watt arriva al 23% in più.

E se volete acquistare un nuovo portatile gaming con Ryzen 9 7945HX3D, sappiate che non dovrete aspettare poi molto: il primo laptop equipaggiato con la nuova CPU esiste già. Si tratta dell’ASUS ROG Strix Scar 17 X3D, che arriverà sul mercato il prossimo 22 agosto e affiancherà al nuovo processore AMD una RTX 4090, 32GB di RAM DDR5, SSD NVMe da 1TB. Purtroppo al momento non abbiamo dettagli sul prezzo o sull’arrivo nel nostro paese, ma possiamo presumere che sarà disponibile anche in Italia e che costerà caro, visto l’hardware a bordo.