AMD Ryzen 9 7950X è la CPU top di gamma della nuova famiglia di processori Zen 4. L’azienda ha lasciato invariata la conta dei core, il modello continua quindi a includere 16 core e 32 thread, ma aumenta la cache L1 e L2, portandola rispettivamente a 1MB e 16MB, mentre non è cambiata la L3. In questo modo, il quantitativo totale di cache sale a 83MB. A migliorare è ovviamente anche l’IPC, grazie alla nuova architettura, adesso realizzata attraverso il nodo a 5nm di TSMC. Nonostante il nuovo processo produttivo, le temperature operative sono salite parecchio: la CPU raggiunge infatti facilmente i 95°C in boost e richiede un dissipatore adeguato per lo smaltimento del calore. Anche il TPD ha visto un’impennata, arrivando a un massimo di 170W.

Le performance sono a ogni modo molto buone. Nei benchmark, il Ryzen 9 7950X si posiziona bene nelle classifiche per quanto riguarda gli ambiti produttivi, superando anche di molto, in alcune circostanze, il top di gamma Alder Lake di generazione passata, vale a dire Core i9-12900K. La situazione è più combattuta in gioco, dove la CPU AMD in certi casi è dietro il Core i9-12900K, in altri lo supera. C’è da dire che, in base a quanto scoperto da CapFrameX e riportato da Techpowerup, il processore ha un comportamento veramente strano quando la frequenza viene portata ai regimi massimi: il gruppo di otto core situato nel primo CCD ha infatti una frequenza fino a 300MHz più alta rispetto a quelli del secondo CCD, comportandosi quasi come una CPU di tipo BIG.Little.

Ok AMD, this is serious. R9 7950X stock vs single CCD. Windows 11 22H2. Huge difference between 1 and 2 CCDs. pic.twitter.com/XenZuxaknV — CapFrameX (@CapFrameX) October 15, 2022

L’account ufficiale di CapFrameX, un software di analisi del framerate, ha pubblicato uno screnshot che mostra performance notevolmente migliorate disabilitando il secondo CCD: come è possibile apprezzare dal grafico, il Ryzen 9 7950X riesce infatti a raggiungere i 176 FPS su Metro Exodus, migliorando così del 10% le prestazioni rispetto alla norma. Ciò sarebbe dovuto all’incapacità da parte del secondo CCD di gestire il carico di lavoro per via della sua frequenza di funzionamento inferiore; disabilitandolo, il primo CCD ha in questo modo tutta la potenza a disposizione (fino a 230W) per usufruire di un boost persino più elevato.