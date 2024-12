AMD Ryzen 9 9950X3D, trapelate le specifiche complete su CPU-Z

Sono trapelate online tramite CPU-Z le specifiche per l'attesissimo processore AMD Ryzen 9 9950X3D, che rivelano dettagli interessanti sulle prestazioni e sulle caratteristiche del chip di punta Granite Ridge. Secondo le informazioni trapelate, il Ryzen 9 9950X3D avrà un clock di boost massimo di 5,65GHz, un TDP di 170W e una singola CCD (Core Complex Die) di 3D V-Cache.

Lo screenshot trapelato mostra che il Ryzen 9 9950X3D è elencato con un codice OPN nascosto e un tag (ES), che sta per Engineering Sample. Il processore presenta 16 core e 32 thread ed è identificato come revisione GNR-B0, dove GNR sta per Granite Ridge. Nella sezione della cache di livello 3, mostra 96MB + 32MB di cache L3, il che suggerisce la configurazione prevista per un processore Granite Rapids a due CCD. Un CCD ha 32MB di cache L3 con un ulteriore die impilato da 64MB di 3D V-Cache, mentre l'altro ha solo i classici 32MB.

Questo approccio è lo stesso del 7950X3D, che condivide specifiche di configurazione della cache simili. La configurazione combinata fornisce un totale di 160MB di cache L3.

Le specifiche trapelate indicano anche che il Ryzen 9 9950X3D avrà una velocità di clock di base di 4,25GHz e un moltiplicatore massimo di 56,5x, confermando un clock di boost di 5,65GHz. Inoltre, lo screenshot fornisce una cifra per il TDP, che si dice sia di 170W. Vale la pena notare che questo è un campione ingegneristico e il TDP effettivo potrebbe differire.

Mentre queste specifiche trapelate forniscono uno sguardo allettante su cosa aspettarsi dal Ryzen 9 9950X3D, è importante ricordare che si tratta di informazioni non ufficiali e potrebbero essere soggette a modifiche. Tuttavia, se queste specifiche si rivelassero accurate, il Ryzen 9 9950X3D sarebbe un processore formidabile, in grado di offrire prestazioni eccezionali sia per i giochi che per i carichi di lavoro impegnativi.

L'inclusione di una singola CCD 3D V-Cache è una mossa interessante da parte di AMD. Questa tecnologia, introdotta per la prima volta con la serie Ryzen 7000X3D, impila un die di cache aggiuntivo sopra la cache L3 esistente, aumentando significativamente la capacità della cache e migliorando le prestazioni in determinate applicazioni, in particolare i giochi. Avendo una singola CCD con 3D V-Cache, AMD potrebbe essere in grado di ottimizzare il processo produttivo e potenzialmente ridurre i costi, rendendo il Ryzen 9 9950X3D un'opzione più accessibile per gli appassionati.

Le specifiche trapelate di CPU-Z per l'AMD Ryzen 9 9950X3D dipingono l'immagine di un processore ad alte prestazioni che potrebbe stabilire un nuovo punto di riferimento per i giochi e le prestazioni multi-thread. L'inclusione di una singola CCD 3D V-Cache, combinata con un clock di boost elevato e un TDP ragionevole, rende l'9950X3D un'opzione interessante per gli appassionati e gli utenti esperti che richiedono il meglio in termini di prestazioni della CPU.

Tuttavia, è importante notare che queste sono solo fughe di notizie e le specifiche finali e i prezzi potrebbero differire. AMD dovrebbe annunciare ufficialmente la serie Ryzen 9000 al CES 2025, dove verranno rivelate ulteriori informazioni.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli, queste specifiche trapelate hanno sicuramente stuzzicato il nostro appetito per quello che AMD ha in serbo con la sua prossima generazione di processori di fascia alta. Il Ryzen 9 9950X3D sembra essere un degno successore del 7950X3D e potrebbe potenzialmente rivendicare la corona come la migliore CPU per giochi e creazione di contenuti.