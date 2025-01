AMD sfida NVIDIA con la serie Ryzen AI MAX, 68% più veloce della RTX 4070M

AMD ha pubblicato una guida "How to Sell" per la serie Ryzen AI MAX, rivelando prestazioni di gioco impressionanti per il suo processore di punta Zen 5 "Strix Halo". Secondo i benchmark a 1080p, l'APU Ryzen AI Max+ 395 supererebbe la GPU mobile GeForce RTX 4070 in termini di prestazioni, con un vantaggio medio del 23,2%.

Il documento di marketing di AMD afferma che la soluzione grafica integrata Radeon 8060S sarebbe fino al 68% più veloce della GPU dedicata di NVIDIA nei giochi più recenti in 1080p. Il sistema di riferimento AMD è stato confrontato con un laptop gaming ASUS ROG Flow Z13 (2023) dotato di processore Intel Core i9-13900H e scheda grafica GeForce RTX 4070 mobile.

Il Ryzen AI Max+ 395 vanta una potente GPU integrata con 40 unità di calcolo RDNA 3.5 e fino a 96 GB di memoria unificata on-board. AMD posiziona questo processore al di sopra di soluzioni concorrenti come l'Intel Core Ultra 9 288V e l'Apple M4 Pro a 12 core anche in benchmark non legati al gaming.

Tuttavia, è importante attendere verifiche indipendenti per confermare le prestazioni dichiarate da AMD. Le specifiche tecniche e i risultati preliminari suggeriscono comunque che la nuova serie di APU "Strix Halo" potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel settore dei processori con grafica integrata ad alte prestazioni.